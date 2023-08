Morre MC Katia, cantora pioneira do funk, no Rio de Janeiro

São Paulo

A funkeira MC Katia, uma das pioneiras do funk carioca, morreu na tarde deste domingo, 13, aos 47 anos, no Rio de Janeiro. Ela estava internada há cerca de um mês para uma cirurgia de retirada de um mioma, mas, ao longo do processo, acabou tendo complicações como uma trombose, que a obrigou a amputar parte da perna e, nos últimos dias, uma pneumonia.

A funkeira MC Katia, uma das pioneiras do gênero musical - Divulgação

Neste sábado, 12, ela ganhou uma prótese com o apoio da vereadora Veronica Costa, da funkeira Tati Quebra Barraco e de outros nomes do gênero musical, que fizeram uma campanha por doações.

Foi Costa, aliás, que confirmou a morte da cantora em sua página do Instagram. "É com muita tristeza venho comunicar que a nossa querida Kátia partiu", escreveu na postagem. "É muito importante a gente saber que ela sentiu muita falta de muitos amigos, mas os poucos que estiveram presentes alegraram muito coraçãozinho dela", dizia o texto.

O DJ e marido de Katia, LD, comentou a publicação minutos depois usando o perfil da Instagram da própria cantora e desaprovando como a forma como a notícia foi dada. "Saiu postando e nem esperou eu falar com minha família, não gostei."

Colegas de profissão como Tati Quebra Barraco e Pocah publicaram homenagens à artista. "Oh minha amiga! Eu não sei o que falar. Você vive eternamente no funk. Te amo, descanse em paz", escreveu Tati. Pocah publicou uma foto da funkeira em seu perfil do Twitter. "Descanse em paz MC Katia, nossa eterna FIEL".

Katia ganhou visibilidade nos anos 2000, quando ainda trabalhava como auxiliar de serviços gerais, com o batidão "Ata vai me pegar", que a tornou referência no funk carioca. Ela ainda lançou sucessos como "Cabeça Pra Baixo" antes de um acidente a afastar dos palcos em 2008.

Mais recentemente, a artista apareceu no clipe da música "Rainha da Favela", de Ludmilla, que presta homenagem aos pilares femininos do funk brasileiro. Ludmilla incluiu Katia em uma mesa ao lado de MC Carol, Tati Quebra Barraco e Valesca Popozuda.

Também no Twitter, a cantora lembrou a vida da artista. "Hoje o funk está de luto. MC Katia nos deixou, mas deixou também um legado para o nosso movimento. Que Deus conforte o coração de toda a família e amigos! Descanse em paz, acompanhei a sua luta e sei o quanto foi guerreira, forte e corajosa", escreveu.