Entenda como os looks de Taylor Swift na 'Eras Tour' refletem as fases da cantora

São Paulo

Taylor Swift encerrou a primeira fase da sua turnê "The Eras Tour", nos Estados Unidos, nesta quarta-feira, dia 9, com um anúncio –ela vai lançar uma nova versão do seu disco "1989", de 2014, com músicas inéditas. Para isso, vestiu roupas azuis em quase todo o show, cor que seus fãs relacionam com a estética daquele disco.

É de praxe que a americana vista, na turnê, figurinos que combinam com cada fase da sua carreira. É, afinal, um show para celebrar seus dez discos, que passeiam por ritmos como country, pop e folk.

Taylor Swift em show da turnê 'The Eras Tour' no Texas, nos Estados Unidos, em março - Suzanne Cordeiro/AFP

Ela começa cantando faixas do "Lover", de 2019, que tem uma capa cor-de-rosa e letras melosas sobre como é estar apaixonada. Ao surgir no palco cantando "Miss Americana & the Heartbreak Prince", ela costuma vestir um body com pedras da Versace.

Brilhantes também são os vestidos que ela usa para cantar faixas do "Fearless", seu disco de country que venceu a categoria de álbum do ano no Grammy em 2010. São roupas de tons dourados e beges, que também aparecem nas diferentes capas do álbum. Depois, para entoar canções do "Evermore", um dos seus discos de pegada alternativa lançados em 2020, ela usa looks da cor mostarda.

A estética muda em seguida, com o pop de "Reputation", em que ela veste um macacão preto colado no corpo com aplicações de cobras vermelhas –elementos usados na época de divulgação do álbum, lançado em 2017.

O palco volta a ficar colorido no pedaço do show em que ela coloca um vestido longo de baile de tons claros ou roxos para cantar sobre uma paixão em "Enchanted", do álbum "Speak Now".

Ela e os coreógrafos vestem depois tons avermelhados para apresentar canções do disco "Red", ou "vermelho" em português. Neste momento, Taylor também copia um look que usou no clipe da faixa "22".

Vestidos esvoaçantes e com muito pano sobrando são usados no trecho do show dedicado a "Folklore", disco de 2020 que mistura folk e pop. Taylor volta às roupas brilhantes depois para cantar o pop do álbum "1989".

Roupas com tons mais noturnos, como azul e preto, dão o tom do encerramento do show com faixas do "Midnights", lançado no fim do ano passado.