Casa onde Jamie Lee Curtis viveu em 'Halloween' está à venda por R$ 8,4 milhões

A casa em que a adolescente Laurie Strode, interpretada por Jamie Lee Curtis, foi perseguida pelo assassino Michael Myers (Nick Castle) no filme "Halloween - A Noite do Terror", está à venda no condado de Los Angeles, segundo o portal de notícias americano TMZ.

Fãs do filme, que estreou em 1978, podem adquirir a propriedade na cidade de South Pasadena por US$ 1,7 milhão, o equivalente a pouco mais de R$ 8,4 milhões.

Fachada da casa que serviu de locação para as filmagens de 'Halloween', de 1978 - Reprodução

Na família do vendedor há muitas gerações, e a casa possui um abacateiro octogenário plantado nos anos 1940. Ela está dividida em três unidades.

As cenas do longa de terror simulam uma cidade fictícia no estado do Illinois, palco dos assassinatos em série cometidos por Michael Myers, que escapa do hospício anos depois de ter matado sua irmã para perseguir pessoas no Dia das Bruxas.

Jamie Lee Curtis em cena do filme "Halloween", de 1978 - Divulgação

Dirigido por John Carpenter, o filme inspirou uma sequência com outras 12 produções, a última lançada em outubro do ano passado.