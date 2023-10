Disney doa US$ 2 milhões para ajuda humanitária em Israel após ataque do Hamas

São Paulo

A Walt Disney Company doou US$ 2 milhões (R$ 10 milhões) para organizações que fornecem ajuda humanitária aos afetados pela guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas.

"No rescaldo dos ataques terroristas horríveis que visaram judeus em Israel no fim de semana passado, devemos fazer o que pudermos para apoiar as pessoas inocentes que estão passando por tanta dor, violência e incerteza —especialmente as crianças", disse Bob Iger, CEO da Walt Disney Company.

Bob Iger, o CEO da Disney - AFP

"Condenamos esses ataques, o ódio que os motivou e todos os atos de terrorismo, e continuaremos trabalhando para encontrar mais maneiras de fornecer apoio na região e homenagear as vítimas, suas famílias e todos aqueles afetados por esta guerra."

A empresa doou US$ 1 milhão para a Magen David Adom, o serviço nacional de emergência médica e desastres de Israel, e mais US$ 1 milhão para outras organizações sem fins lucrativos na região dedicadas a ajudar crianças.

A Disney também disse que vai dobrar as doações de funcionários da empresa, até o limite de US$ 25.000.

No dia 7 de outubro, o grupo extremista Hamas, que controla a Faixa de Gaza, atacou Israel, causando centenas de mortes. O conflito entre Israel e Hamas já causaram mais de 2.000 mortes entre Israel e Gaza.

Além da Disney, a Paramount Global já havia se posicionado publicamente sobre o conflito. Além disso, mais de 700 pessoas da indústria do entretenimento assinaram uma carta aberta condenando o Hamas e exigindo o retorno seguro dos reféns detidos em Gaza. Celebridades como Gal Gadot, Dwayne Johnson, Natalie Portman e Noah Schnapp também se pronunciaram.