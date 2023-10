Conheça os 11 melhores livros para entender o conflito Israel-Palestina

Financial Times

A história do conflito árabe-israelense se tornou um campo de batalha para estudiosos que oferecem relatos extremamente divergentes.

Mas aqui está uma seleção dos melhores livros recomendados pelos especialistas do Financial Times sobre a história e as consequências globais dessa luta.

Imagem mostra a fachada de uma escola destruída em ataque aéreo na cidade de Gaza - Rizek Abdeljawad - 8.out.2023/Xinhua

'Enemies and Neighbours: Arabs and Jews in Palestine and Israel 1917-2017', de Ian Black (2017)

Uma história do conflito árabe-israelense, planejada para o centenário da Declaração de Balfour, que alcançou a rara distinção de ser aclamada tanto por historiadores israelenses quanto palestinos por sua rigorosidade e imparcialidade.

'Eighteen Days in October: The Yom Kippur War and How it Created the Modern Middle East', de Uri Kaufman (2023)

Relato fruto de uma pesquisa profunda da Guerra do Yom Kippur publicado para coincidir com o 50º aniversário do ataque surpresa das forças egípcias e sírias, que representou uma ameaça mortal ao estado de Israel. O livro detalha as falhas na inteligência israelense em atentar para os sinais de preparação árabe para a guerra —uma deficiência que agora encontra um eco sombrio cinco décadas depois.

'Bibi: The Turbulent Life and Times of Binyamin Netanyahu', de Anshel Pfeffer (2018)

Biografia ágil e envolvente de Binyamin Netanyahu por um dos principais jornalistas e comentaristas de Israel. Pfeffer pinta um retrato do político —às vezes petulante, desafiador, rejeitado e ressurgente— que veio a lançar uma sombra imensa sobre Israel moderno, incorporando sua jornada desde um começo cauteloso e conturbado até se tornar um estado poderoso que negou aos palestinos um país para chamar de seu.

'A Day in the Life of Abed Salama: A Palestine Story', de Nathan Thrall (2023)

Retrato profundamente imersivo da vida diária em Israel e na Cisjordânia, organizado em torno da história de uma criança palestina e uma excursão escolar que termina em tragédia após um acidente de trânsito. Entrelaçando as vidas comuns e interligadas dos habitantes judeus e palestinos, Thrall, um autor e jornalista baseado em Jerusalém, ilumina as complexas realidades de uma das regiões mais controversas e disputadas do mundo.

'Notas sobre Gaza' (editora Quadrinhos na Cia), de Joe Sacco (2009)

Um romance ilustrado de não-ficção que conta a história de um massacre israelense de 111 palestinos em Rafah em 1956 —parcialmente em resposta aos ataques palestinos armados— evoca e explica um momento esquecido da história, que ajudou a lançar as sementes para o ataque atual ao sul de Israel. Joe Sacco é um contador de histórias gentil e compassivo e, em suas mãos, a asfixia da vida na faixa bloqueada de repente parece real.

'Hamas: The Islamic Resistance Movement', de Beverley Milton-Edwards e Stephen Farrell (2010)

Uma mistura profundamente fundamentada de pensamento acadêmico e reportagem, esta investigação de Milton-Edwards e Farrell sobre as origens, estrutura e evolução do Hamas oferece insights cruciais. Com ela, é possível entender a rivalidade duradoura entre o grupo islâmico e o nacionalismo esquerdista e muitas vezes secular do Fatah, criação política de Yasser Arafat, que continua a moldar Gaza hoje.

'The Iron Cage: The Story of the Palestinian Struggle for Statehood', de Rashid Khalidi (2007)

Um exame implacável de por que os palestinos não conseguiram conquistar um estado próprio no século 20 durante e após o domínio colonial. Os agentes externos são alvo de grande parte da crítica, mas Khalidi, um respeitado historiador palestino-americano, também encontra falhas nos líderes comunitários palestinos.

'Paz e Guerra no Oriente Médio - A Queda do Império Otomano e a Criação do Oriente Médio Moderno' (editora Contraponto), de David Fromkin (1989)

Relato marcante dos eventos que levaram à dissolução do Império Otomano e às dramáticas mudanças resultantes que varreram o Oriente Médio. Richard Holbrooke, o falecido diplomata sênior dos EUA, disse: "Sem conhecimento de sua história, nenhum formulador de políticas entenderá corretamente a região... De toda a vasta gama de livros sobre a região, nenhum é mais relevante do que a épica abrangente de Fromkin".

'A Line in the Sand: Britain, France and the Struggle That Shaped the Middle East', de James Barr (2011)

Um relato animado, até mesmo divertido, do momento decisivo na história do Oriente Médio moderno, quando Grã-Bretanha e França dividiram o mundo árabe após a Primeira Guerra Mundial. Barr mergulhou fundo nos arquivos diplomáticos de ambas as potências para contar a história de um ato de ganância imperial extremamente cínico —e altamente consequente.

'Israel, uma História' (editora Paz & Terra), de Anita Shapira (2018)

Embora não se concentre apenas no conflito árabe-israelense, o livro de Anita Shapira é uma boa introdução para leitores em geral sobre a história de Israel desde as origens do movimento sionista no final do século 19 até os tempos recentes.

'De Amor e Trevas' (editora Companhia das Letras), de Amos Oz (2005)

Memórias de uma infância nos últimos anos da Palestina sob mandato, e nos primeiros anos do estado de Israel, escritas por um dos mais celebrados romancistas do país. Uma história pessoal, amorosa, porém altamente crítica, sobre a promessa de Israel, seu tratamento injusto dos palestinos e como o sonho se tornou amargo.

Este texto foi originalmente publicado aqui.