Elis Regina canta Marília Mendonça em versão feita com inteligência artificial

São Paulo

Depois da polêmica gerada por uma propaganda de uma marca de carros que recriou a imagem e a voz de Elis Regina usando inteligência artificial para que ela cantasse ao lado da filha Maria Rita no comercial, agora um perfil no Instagram coloca na voz da artista morta em 1982 diversos sucessos contemporâneos.

A conta @elisregina.ai, também com o uso de inteligência artificial, faz a diva da MPB cantar "Infiel", da sertaneja Marília Mendonça, e "Bem se Quis", de Marisa Monte, entre várias outras músicas. Um canal no Youtube divulga as versões completas das faixas. A informação foi publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo.

Nenhuma faixa da artista recriada com inteligência artificial teve lançamento oficial. Pelo perfil do Instagram, não é possível saber quem é o autor das montagens.

Na época do lançamento do comercial, o vídeo sofreu críticas em relação ao uso da imagem da cantora sem seu consentimento. Também entrou na discussão um suposto esvaziamento do sentido da canção "Como Nossos Pais", que ela canta com sua filha Maria Rita na propaganda.

Publicações nas redes sociais apontaram discrepância entre o tom da propaganda e o contexto ditatorial em que a música foi composta pelo cantor Belchior, morto em 2017, além da própria experiência de Elis Regina, que chegou a ser presa pelo regime militar.