Onde ver documentário que relembra legado do sambista gaúcho Lupicínio Rodrigues

Um dos maiores nomes do samba canção, o gaúcho Lupicínio Rodrigues se sentia esquecido no fim dos anos 1960, como ele conta em depoimentos do documentário dirigido por Alfredo Manevy.

Hoje, numa Porto Alegre muito diferente daquela em que Lupi nasceu, seus descendentes fazem a genealogia da família e músicos discutem o legado do compositor.

Zona de Risco

Quando a equipe de uma força-tarefa cai numa emboscada nas Filipinas, um piloto de drone e um jovem oficial da Força Aérea são suas únicas esperanças de resgate. Russell Crowe e Liam Hemsworth estrelam este filme de ação.

Os Segredos da Alimentação

Dirigido por Anjali Nayar, o documentário tem foco no intrincado mundo do sistema digestivo e é surpreendentemente leve e informativo. Sua premissa desmistifica a cultura do bem-estar e o papel do intestino em doenças ocidentais.

South Park

A animação criada por Matt Stone e Trey Parker, que tem média de 30 palavrões por episódio, ganhou cinco canais gratuitos na Pluto TV: um com episódios agrupados por tema, e um para cada personagem —Cartman,Kenny, Kyle e Stan.

No último dia 20, Kevin Bacon respondeu a uma campanha dos alunos da escola onde o filme foi feito há 40 anos pedindo sua visita. Ele foi e passou o dia. Na trama, ele interpreta Ren, um jovem que se muda para uma cidade onde a música e a dança foram banidas, mas ele usa seu talento para modificar isso.

