Príncipe William não gostou de ver Lady Di nos últimos episódios de 'The Crown'

Um amigo próximo do príncipe William revelou ao Daily Mail que o herdeiro real não gostou de algumas cenas da série "The Crown", da Netflix, que conta a história da realeza britânica e que anunciou a última temporada para novembro.

Príncipe William durante um jogo da Copa do Mundo de Rugby - Guyot/AFP

Segundo o amigo, o príncipe teria ficado "enojado" e não gostou de como a morte de sua mãe, a princesa Diana, será retratada.

Nos últimos roteiros, a mãe do príncipe aparece como um fantasma para Charles e para a rainha Elizabeth II. "Obrigada pela forma como você esteve no hospital. Tão natural, quebrado e bonito. Vou levar isso comigo", diz ela ao rei no episódio, segundo o Splash Uol.

A última temporada de "The Crown" será dividida em duas partes, com a primeira estreia no dia 16 de novembro e a segunda no dia 14 de dezembro.