Margareth Menezes pede remuneração justa a trabalhadores de streamings

São Paulo

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, defendeu no Roda Viva desta segunda-feira a regulamentação das plataformas de streaming no Brasil.

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, no Roda Viva - Reprodução

"O Brasil é um dos países que mais da retorno a essas plataformas", disse a ministra. "Queremos remuneração justa."

A resposta foi a uma pergunta da jornalista Marcella Franco, que retomou uma entrevista de 2020 em que Menezes se dizia entusiasta das tecnologias para plataformas digitais de música. "Aquilo foi o início, ninguém imaginava o tamanho que essas plataformas iriam chegar".

No início do segundo bloco do programa, a ministra já havia defendido a produção cultural no Brasil como um "poderoso fomento econômico". "Não dá para colocar a produção cultural brasileira como supérfula. Ela representa 13,11% do PIB do país".

"Quando vemos um filme e sobem os créditos no final, tudo aquilo [os nomes] são trabalhadores", afirmou.