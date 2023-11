Saiba quem é o filho de Mussum que briga na Justiça por herança do ator

São Paulo

A briga do dentista Igor Palhano para ser reconhecido como filho de Mussum voltou a chamar atenção com a estreia do filme sobre a vida do comediante, que chegou aos cinemas na quinta-feira (2).

Palhano tem um escritório na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, e diz ter feito mestrado no exterior. Ele afirma ter descoberto ser filho do ator há quatro anos e, desde então, briga na Justiça para ter direito à herança do artista.

Antonio Carlos Bernardes, o Mussum dos 'Trapalhões' - Divulgação

A comprovação de que o dentista é o quinto filho do humorista veio por meio de um teste de DNA, divulgado em 2019. Apesar disso, ele diz que já sabia há pelo menos dez anos que Mussum era seu pai.

A demora em fazer o exame, afirmou ele na época, foi para não magoar seu padrasto. Após ele falecer, Palhano resolveu revelar o parentesco com o comediante.

O veredito do reconhecimento de paternidade deve sair até o fim do ano, disse o dentista em entrevista ao jornal Extra. Só depois é que ele terá direito à herança.

Os bens de Mussum teriam sido bloqueados em 2021, quando Palhano entrou com uma ação para ser inserido no inventário do comediante.

À época, os outros quatro filhos do artista teriam dito que Palhano não tinha direito à herança e se recusado a assinar documentos que reconheciam o parentesco entre o dentista e Mussum.

O advogado Alexander Medeiros afirmou ao Extra que os irmãos agora reconhecem que Mussum é pai de Palhano. "O processo não terminou. Eles concordaram com o reconhecimento, mas ainda falta a sentença para findar essa ação", diz.