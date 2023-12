Ator Anthony Anderson, de 'Black-ish', vai apresentar cerimônia do Emmy 2023

Los Angeles (Reuters) | Reuters

O ator Anthony Anderson será o apresentador da cerimônia de premiação do 75º Emmy, em 15 de janeiro, depois que o evento foi adiado por conta das greves de 2023 em Hollywood.

O papel principal de Anderson, como Andre na comédia "Black-ish", da rede ABC, e sua posição de produtor executivo no programa receberam 11 indicações aos Emmys nos últimos anos.

Anthony Anderson na cerimônia do Emmy 2022 - Reuters

O Emmy estava originalmente programado para ir ao ar na emissora Fox, em 18 de setembro, e as indicações para as maiores honras da televisão foram anunciadas em julho, pouco antes dos atores seguirem os roteiristas de Hollywood e entrarem em greve.

"Depois dos recentes desafios do nosso setor, podemos voltar ao que amamos: nos vestirmos bem e nos homenagearmos. E não há melhor momento de celebração para reunir a comunidade criativa do que o marco do 75º Emmy Awards", disse Anderson em um comunicado.

"Quando a Fox me pediu para apresentar esta transmissão histórica, fiquei maravilhado porque Taylor Swift não estava disponível, e agora mal posso esperar para fazer parte da maior noite da televisão", acrescentou.

A cerimônia acontecerá ao vivo às 22h (horário de Brasília) no dia 16 de janeiro, no Peacock Theatre, no complexo L.A. Live, no centro de Los Angeles.

Allison Wallach, presidente de programação improvisada da Fox Entertainment, acredita que Anderson é o "ajuste natural" para o trabalho por causa de sua experiência como apresentador de "We Are Family", um game show musical no qual Anderson substituiu o colega ator Jamie Foxx.