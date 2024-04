Madonna experimenta olhar para trás em primeira turnê de retrospectiva da carreira

The New York Times

Por 40 anos, evolução, rebeldia e resiliência têm sido as marcas registradas de Madonna, mas o impulso para frente é sua força vital. Ela tem sido o principal tubarão da música pop, operando em um movimento quase perpétuo: por que ela pausaria para se banhar ou olhar para trás, e arriscaria perder oxigênio?

Assim, há toques compreensíveis de desafio e relutância na Celebration Tour, sua primeira turnê dedicada aos sucessos em vez de um novo álbum. A retrospectiva começou sua etapa americana no Barclays Center, em Nova York, com todos os elementos clássicos de um espetáculo de Madonna. Mas, ao contrário de suas 11 turnês anteriores dessa escala, esta foi assombrada por fantasmas —alguns convidados e outros que invadiram a festa.

Madonna no Barclays Center em Nova York em dezembro de 2023 - NYT

A lista de músicas começou com um momento de nascimento —não o início da carreira de Madonna, mas a chegada de seu primeiro filho— através de "Nothing Really Matters", uma música de seu álbum de 1998, "Ray of Light", sobre como a maternidade reorganiza prioridades. O anacronismo foi um prenúncio: se Celebration conta sua história de vida, seu arco foi animado por suas experiências de perder sua mãe e se tornar uma, ela mesma. "Nunca esqueça de onde você veio", instruiu uma dançarina que serviu como um avatar de seu eu mais jovem, a quem ela então deu um abraço maternal.

A primeira parte do concerto, dividida em sete capítulos, foi a mais despreocupada ("Everybody", "Holiday", "Open Your Heart"). Mas a alegria foi construída sobre a luta. Antes de Madonna subir ao palco, o mestre de cerimônias da noite, Bob, the Drag Queen, lembrou à plateia que a cantora veio para Nova York vinda de Detroit com US$35 no bolso e notas falsas espalhadas.

Vestida com um espartilho azul, uma minissaia preta e uma jaqueta adornada com correntes, Madonna, 65 anos, evocou parte da energia áspera da cena do centro de Nova York do final dos anos 1970, onde ela encontrou pela primeira vez espíritos criativos semelhantes. Foi um alívio estar de volta, ela disse com uma enxurrada de palavrões, enquanto colocava uma guitarra elétrica para uma versão pesada de acordes de "I Love New York" misturada com "Burning Up". Fotos vintage do CBGB, onde ela fez um de seus primeiros shows, iluminaram a tela atrás dela.

A alegria logo foi temperada pela devastação: a comunidade de artistas que deu a Madonna um lar foi devastada pela AIDS, e ela apresentou "Live to Tell" como um poderoso tributo. Telas suspensas ao redor do palco, que se estendia quase até o comprimento do chão em uma série de passarelas, inicialmente exibiam rostos únicos. As imagens então se multiplicaram, demonstrando a escala da epidemia. Havia simplesmente muitas histórias para contar.

Ao longo de mais de duas horas, Madonna resistiu às rotas mais simples para retratar sua própria história. Após a primeira seção, o concerto foi apenas vagamente cronológico, inclinando-se mais para temas: sua ousada sexualidade ("Erotica", encenada em um ringue de boxe, e "Justify My Love", encenada como um quase orgia); sua busca por amor (um "Hung Up" salaz, e o favorito dos fãs "Bad Girl"); sua resistência robusta (o destaque perene com tema de cowboy "Don't Tell Me"). Ela pontuou o show com referências a turnês e vídeos anteriores, mas pulou escolhas óbvias ("Papa Don't Preach", "Express Yourself") em favor do tema falho de 007 "Die Another Day" e uma pontual versão acústica de "I Will Survive" de Gloria Gaynor.

O número mais espetacular do show foi "Like a Prayer", que ela cantou em um carrossel giratório dramático que segurava dançarinos sem camisa fazendo poses que imitavam a crucificação de Cristo. O baixo pulsante do remix proporcionou tensão, e um corte rápido para "Unholy" de Sam Smith e Kim Petras destacou a influência duradoura da faixa original.

No Barclays, ela deixou que suas dançarinas fizessem a maior parte do trabalho pesado, embora ainda cuidasse da coreografia —principalmente de salto alto— para a maioria do show. Às vezes, pulando pela passarela com seus cabelos loiros voando atrás, ela parecia a iniciante despreocupada que virou o mundo pop de cabeça para baixo. Em outros momentos, um pouco atrás do ritmo, ela parecia uma veterana de palco que suportou décadas de trabalho físico extenuante.

"Eu não achava que ia conseguir chegar até aqui, mas cá estou", disse ela à plateia no início. Ela reservou espaço no show para aqueles que não conseguiram. Em um tributo curioso a Michael Jackson, uma silhueta dos dois superastros dançando juntos foi projetada enquanto uma mistura de "Billie Jean" e "Like a Virgin" tocava. Alguém vestido como Prince imitou um solo em uma de suas guitarras característicos no final de "Like a Prayer". E, emocionante, Madonna homenageou a mãe biológica de seu filho David ao lado da sua própria quando ele se juntou a ela para "Mother and Father".

David dedilhou uma guitarra para aquela canção melancólica de "American Life" e também para "La Isla Bonita"; sua filha Mercy a acompanhou em um piano de cauda para "Bad Girl". Mas, caso contrário, Madonna evitou uma banda para esta turnê, em vez disso, usando faixas editadas por seu colaborador de longa data Stuart Price. A escolha removeu parte do teatro do show e colocou pressão extra nas vocais de Madonna, que começaram roucas e ocasionalmente forçadas. (Para o que vale, a plateia não alcançou as notas altas de "Crazy for You" também.)

Madonna, há muito uma perfeccionista notória, parecia mais descontraída e falante ao longo da noite. Várias pausas para se dirigir à plateia foram espalhadas ao longo do set, e ela estava radiante durante um tributo brincalhão à cena de baile que ela destacou em "Vogue", que contou com sua filha de 11 anos, Estere, dominando a passarela. Para "Ray of Light", Madonna parecia se divertir dançando nas restrições do elevador retangular que a transportava acima da multidão.

Madonna sempre soube do poder do vídeo, e a encapsulação mais eficaz de seu impacto veio em uma montagem antes do penúltimo ato do show que costurou manchetes e notícias sobre sua capacidade incomparável de chocar o mundo. "A coisa mais controversa que já fiz foi continuar por aqui", disse ela em um discurso de 2016 destacando como ela continuamente teve que lutar contra os flagelos do machismo e do etarismo.

Nova-iorquinos, ela observou no palco, não gostam de receber ordens. Mas talvez finalmente pausar para olhar para trás tenha mostrado a ela outro caminho adiante: sua era de legado bem merecida. "Algo está terminando", ela cantou em "Nothing Really Matters" enquanto ela se movimentava pelo palco sozinha, "e algo começa".