CCXP: elenco de 'Mamonas Assassinas: O Filme' faz público vibrar com 'Vira-Vira'

São Paulo

Apesar de estar mais próxima do público nerd e de suas ficções científicas e fantasias, a CCXP abriu seu último dia, neste domingo, 3, com a exibição de "Mamonas Assassinas: O Filme", cinebiografia da banda que fez sucesso explosivo nos anos 1990.

Cena de 'Mamonas Assassinas: O Filme' - Divulgação

Antes, no entanto, o elenco formado por Ruy Brissac, Rhener Freitas, Adriano Tunes, Robson Lima e Beto Hinoto, este sobrinho do integrante Bento, subiu ao palco para cantar alguns dos sucessos do grupo.

Eles entoaram e dançaram "Pelados em Santos", claro, e, caracterizados com os figurinos chamativos do grupo, puseram a plateia para dançar "Vira-Vira".

As arquibancadas tremiam conforme o público dava pulinhos ao girar o corpo, cantando junto aos gritos.

"Eles eram politicamente incorretos, e o mundo vive um momento em que precisa refletir sobre isso", disse o diretor Edson Spinello ao refletir sobre o sucesso efêmero —durou oito meses até o acidente aéreo que os vitimou—, mas duradouro dos Mamonas Assassinas.

Na plateia estava presente a irmã do vocalista Dinho, que foi aplaudida. Também faziam parte da banda Samuel Reoli, Sérgio Reoli e Júlio Rasec.

"A gente foi muito cuidadoso, porque essa geração que conhecia os Mamonas conhecia do show business, do lado histriônico dos personagens. E meu trabalho foi mostrar as pessoas por trás do mito", disse ainda o diretor. "Mamonas Assassinas: O Filme" estreia no dia 28 deste mês, nos cinemas.