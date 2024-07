Francis Ford Coppola beija atriz em set de 'Megalopolis'; veja vídeo vazado

São Paulo

Vazou na imprensa americana um vídeo em que o diretor Francis Ford Coppola aparece beijando e agarrando uma figurante no set do filme "Megalopolis", que deve estrear em setembro.

Na filmagem, é possível ver o cineasta segurando a atriz pelos braços e dando beijos nela. O vazamento acontece em um momento no qual Coppola enfrenta acusações de assédio sexual durante a produção do longa.

Diretor Francis Ford Coppola em Cannes - Valery Hache/ AFP

Uma reportagem do jornal The Guardian já havia revelado que o cineasta teria tentado beijar figurantes durante uma sequência do filme em uma boate. Além disso, a matéria diz que Coppola teria tentado fazer mulheres sentarem em seu colo.

A cena que vazou foi filmada em 14 de fevereiro de 2023, no Tabernacle, uma casa de shows em Atlanta, nos Estados Unidos. Segundo uma fonte da revista Variety, o cineasta teria pegado um microfone e pedido desculpa pelos beijos, mas que ele estava fazendo aquilo somente para seu prazer.

Em junho, Coppola disse que não desrespeita mulheres ao ser questionado sobre as acusações de assédio. "Minha mãe me disse que, se você avança em direção a uma mulher, significa que você a desrespeita, e as garotas por quem eu tinha paixões, eu certamente não as desrespeitava", disse ele

Em resposta às acusações, um representante de Coppola referiu-se a uma declaração do produtor executivo do filme, Darren Demetre, na qual ele disse: "Eu nunca tive conhecimento de qualquer reclamação de assédio ou comportamento inadequado durante o curso do projeto."

Demetre também observou na declaração que durante dois dias de filmagem o diretor "caminhou pelo set para estabelecer o espírito da cena dando abraços gentis e beijos na bochecha ao elenco e figurantes. Era a maneira dele de ajudar a inspirar e estabelecer a atmosfera da boate, que era tão importante para o filme."