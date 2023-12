Ivete Sangalo volta ao Maracanã e faz do estádio um imenso trio elétrico

Rio de Janeiro

Dona de um dos cancioneiros mais conhecidos do Brasil, Ivete Sangalo não precisa de muito esforço para abalar ou levantar poeira, para parafrasear alguns de seus hits.

Não poderia ser diferente na abertura de sua turnê de 30 anos de carreira, que aconteceu na noite desta quarta-feira, no Rio de Janeiro, antecipando as 30 apresentações que a cantora fará em estádios do país a partir de maio.

Ivete Sangalo se apresenta no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro - Eduardo Anizelli/Folhapress

A potência popular de sua discografia ficou evidente logo na abertura da apresentação, com uma série de faixas que ela cantava quando ainda estava à frente da banda Eva —"Alô Paixão", "Me Abraça", "Beleza Rara" e "De Ladinho".

Não foi diferente com os maiores sucessos de sua carreira solo, como "Arerê", "Sorte Grande", "Festa" ou "O Mundo Vai", que ganharam novos arranjos conforme Ivete interagia com sua banda e coordenava as reinterpretações.

Com ares das superproduções que chacoalharam o país este ano —em shows de nomes como Coldplay e Taylor Swift—, fruto de uma parceira com a produtora 30e, que também fez a turnê de reencontro dos Titãs, a cantora lançou mão de uma estrutura hiperbólica. Havia três megatelões, plataformas que a elevaram metros acima do palco montada em uma moto, pulseiras de LED sincronizadas para a plateia, canhões de fogo e muito confete.

A cantora, no entanto, não fez de seu show uma peça de teatro ou se prendeu a um roteiro. Acenou e brincou com seus convidados, repleto de estrelas da Globo, convidou as duas filhas gêmeas, Maria e Helena, de 5 anos, para cantar "Se Saia", e chamou ao palco um dos seguranças, fazendo do Maracanã um enorme trio elétrico com 60 mil pessoas a bordo.

