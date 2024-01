São Paulo

Morreu na madrugada deste sábado (13), em Belo Horizonte, o apresentador de rádio, TV e crítico musical Adriano Falabella, aos 70 anos. Ele estava internado desde 28 de dezembro por uma infecção dentária e a causa da morte foi um choque séptico.

Adriano Falabella, apresentador da Rede Minas e crítico musical - Divulgação/Rede Minas

Falabella comandou por 25 anos o programa Alto-Falante da Rede Minas, veiculado também na TV Brasil. Na atração comandava ainda o quadro Enciclopédia do Rock, em que abordava os principais nomes e assuntos do gênero, era conhecido pelo apelido de mesmo nome do quadro e ainda "Get Crazy",

A emissora, colegas e amigos de trabalho de Falabella manifestaram pesar e admiração nas redes sociais. O apresentador e crítico estava havia 27 anos na rede mineira e deixa esposa e uma filha.

Segundo comunicado oficial da Rede Minas, o velório e cerimônia de cremação acontecerão em Betim, em Minas Gerais, a partir das 13h deste sábado.