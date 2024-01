Para escapar do BBB, veja cinco filmes e uma série com pessoas trancadas

São Paulo

Com a estreia da nova temporada de BBB recomeça um velho desafio: fugir da nova temporada de BBB.

Pessoas trancafiadas numa sala, espaçonave, bunker, complexo, banheiro, costumam render boas histórias: as diferentes tensões geradas pelas combinações de personagens e o impulso narrativo de achar uma maneira de sair podem ser usados tanto para comédia, quanto para romance, drama, mistério ou terror.

Sugiro aqui cinco filmes, um especial de comédia e uma série sobre pessoas em lugares de onde não podem sair.

"Boa Sorte, Leo Grande"

Nancy Stokes (Emma Thompson), após 31 anos de um casamento infeliz, contrata um garoto de programa, Leo Grande (Daryl McCormack), com o objetivo de ter, pela primeira vez em sua vida, um orgasmo. O filme se passa num quarto de hotel ao longo de vários encontros, onde os dois revelam partes de suas histórias.

Telecine, 97 min.

"Dente Canino"

Um casal mantém seus três filhos adultos trancados dentro de sua propriedade, sem nenhum contato com o mundo exterior para protegê-los de influências negativas. A introdução de uma visitante, porém, desequilibra a família. Dirigido por Yorgos Lanthimos, de "A Favorita" e do aguardado "Pobres Criaturas", vencedor do Globo de Ouro no último domingo (7).

Mubi, 97 min.

"Assassinato no Expresso do Oriente"

Um magnata americano é morto no Expresso do Oriente. Por sorte, o famoso detetive belga Hercule Poirot (Albert Finney) está no trem e investigará as motivações de um grupo estrelado de suspeitos, interpretados por Ingrid Bergman, Lauren Bacall e Sean Connery, entre outros. Esta versão, de 1974, saiu da Mubi no final de 2023, mas entrou no Prime Video. A filmagem de 2017, de Kenneth Brannagh, está no Star+.

Prime Video, 128 min.

"Alien: O Oitavo Passageiro"

Os membros da tripulação da Nostromo, uma nave rebocadora a caminho de casa, deparam-se com um pedido de ajuda em um planeta desconhecido. Ao pousar, descobrem uma espécie alienígena que se reproduz usando os corpos de seus hospedeiros —mas não antes de trazê-la para dentro da Nostromo. Agora, a subtenente Ripley (Sigourney Weaver) e os demais sobreviventes devem lutar para conseguir voltar à Terra.

Star+, 117 min.

"Por Um Fio"

Stuart (Colin Farrell), um publicitário arrogante, usa um orelhão no meio da movimentada Times Square, em Nova York, para falar com a namorada. Uma ligação inesperada, porém, manterá Stuart preso ao telefone.

Star+, 81 min.

"Bo Burnham: Inside"

Ex-youtuber e eterno millennial criado na internet, o comediante Bo Burnham já era acostumado a fazer arte em seu quarto, mas aí a pandemia de Covid forçou todo mundo a ficar em casa. Ao longo de um ano, Burnham se filmou no próprio quintal compondo músicas sobre o estado do mundo como ele o via pelo computador e o celular.

As canções, que equilibram momentos engraçados e cutucadas, falam do turbilhão de "conteúdo" disponível online e de como a internet atravessa as nossas relações, de chamadas de vídeo com a mãe cobrindo a câmera do telefone com o dedão aos triunfos de Jeff Bezos.

Netflix, 87 min.

"Quarto 104"

Nesta série de antologia criada pelos irmãos Mark Duplass e Jay Duplass, todas as histórias se passam no mesmo quarto de um hotel ao longo de décadas, mas cada episódio traz personagens diferentes, variando em tom e gênero.

HBOMax, quatro temporadas, 48 episódios.

As novidades nas principais plataformas de streaming

"Napoleão"

Já é possível alugar o filme biográfico de Ridley Scott com Joaquin Phoenix como o imperador francês, antes de sua migração para a AppleTV+.

Disponível em iTunes, Prime Video, Claro tv+, Vivo Play, Google Play e Microsoft Films & TV (Xbox), 158 min.

"Assassinos da Lua das Flores"

Chegou à AppleTV+ o mais recente filme de Martin Scorcese, recém-premiado com o Globo de Ouro de Melhor Atriz, para Lily Gladstone. Adaptação do livro homônimo de David Grann, o filme conta a história do massacre dos indígenas osage, cujas terras eram ricas em petróleo, no início do século 20.

AppleTV+, 226 min.

"Esculturas da Vida"

Comédia da diretora indie Kelly Reichardt, mais uma de sua extensa parceria com Michelle Williams ("Os Fabelmans"). Neste, Williams é Lizzy, uma escultora que tenta se preparar para uma exibição de seus trabalhos em uma galeria, mas tudo parece conspirar contra: o aquecedor de água quebrou, e Jo (Hong Chau), uma artista rival e dona da casa onde Lizzy mora, não o conserta. Até uma pomba com a asa quebrada vira um problema.

Telecine, 108 min.

"True Detective: Terra Noturna"

Estreia neste domingo a quarta temporada de "True Detective", desta vez coproduzida por Barry Jenkins ("Moonlight") e coescrita e dirigida por Issa López. Numa cidade remota no Alasca, uma equipe de pesquisadores desaparece de uma base científica. A chefe de polícia Liz Danvers (Jodie Foster) e a detetive Evangeline Navarro (Kali Reis), ex-parceiras na corporação, deverão superar seus conflitos do passado para investigar o caso.

HBOMax, domingo (14), às 23h. Seis episódios com estreia semanal.

"A Morte Entre Outros Mistérios"

Falando em pessoas presas em lugares sem poder escapar, a Star+ estreia nesta semana uma nova série de mistério à la Agatha Christie, com Mandy Patinkin ("Homeland") como o melhor detetive do mundo, Rufus Cotesworth. Um assassinato num cruzeiro luxuoso coloca em suspeita todos os passageiros e a tripulação, em especial Imogene Scott (Violett Beane), que precisará trabalhar com o detetive, a quem despreza, para provar sua inocência.

Star+. Dois episódios estreiam no dia 16, e os demais semanalmente, às terças.

75º Emmy Awards

Atrasada devido às greves de atores e roteiristas que pararam Hollywood em 2023, a maior premiação da televisão americana acontece na próxima segunda-feira (15). Fora de sua usual data no fim de setembro, a cerimônia da Academia de Televisão está em descompasso com o restante dos prêmios, com indicações para séries que já têm temporadas novas sendo laureadas, como "O Urso", que concorre pela primeira leva de episódios ao Emmy de Melhor Comédia, mas já teve a segunda coroada pelo Globo de Ouro. Veja a lista de indicados aqui.

TNT e HBOMax, nesta segunda (15), 21h30.

Uma dica de filme ou série que sairá em breve das plataformas de streaming

"Os Goonies"

Um grupo de crianças descobre um velho mapa do tesouro e parte numa aventura em busca da fortuna do pirata Willy Caolho. Produzido por Steven Spielberg e dirigido por Richard Donner.

Disponível na HBOMax até 31 de janeiro, 114 min.