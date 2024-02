Quem foi MC Reaça, rapper apoiador de Bolsonaro que teve música na manifestação

São Paulo

O músico MC Reaça, que ganhou notoriedade durante a campanha presidencial de 2018, quando criou jingles apoiando Jair Bolsonaro, foi lembrado nas manifestações em prol do ex-presidente no último domingo (25).

Sua música "Suprema Vergonha Nacional", um comentário ácido ao Supremo Tribunal Federal, foi uma das trilhas do protesto na avenida Paulista.

O rapper gaúcho MC Reaça morreu em junho de 2019 e, segundo o boletim de ocorrência, a causa foi suicídio. Na época, Bolsonaro lamentou a morte.

As canções de MC Reaça geraram controvérsia na internet devido às letras que ofendiam diversos setores da população. Em "Proibidão Bolsonaro", por exemplo, cantava contra políticos como Jean Wyllys, Jandira Feghali, Luciana Genro e Ciro Gomes.

Chegou a dizer, na mesma música, que o educador Paulo Freire deveria ser mandado "para a estratosfera".

Em outro trecho, diz: "Dou pra CUT pão com mortadela e para as feministas, ração na tigela. As minas de direita são as top mais bela, enquanto as de esquerda têm mais pelo que cadela".