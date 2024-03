Sesc vai construir uma nova unidade na zona leste de São Paulo para o ano de 2028

São Paulo

A Prefeitura de São Paulo vai ceder uma área de 45 mil metros quadrados em São Miguel Paulista, na zona leste da cidade, para que o Sesc construa sua nova unidade. O espaço, situado na avenida Pires do Rio, 1.349, equivale a quase seis campos de futebol.

O prefeito Ricardo Nunes, do MDB, e o diretor regional do Sesc São Paulo, Luiz Galina, participam de um ato nesta quinta-feira (14) para oficializar a posse do terreno pelo Sesc. O contrato prevê uma concessão de 99 anos para a instituição.

Projeto do escritório de arquitetura Levisky para a entrada da nova unidade do Sesc, em São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo - Divulgaçao

A previsão do Sesc é que a nova unidade seja inaugurada no final de 2028. A arquitetura é assinada pelo escritório Levisky, responsável por projetos como o centro de ensino e pesquisa do hospital Albert Einstein, no Morumbi.

O Sesc prevê que a nova unidade tenha um restaurante com capacidade de servir até 1.500 refeições por dia e uma área de exposições com 355 metros quadrados.

O plano inclui ainda um parque aquático, com piscinas cobertas e descobertas, um ginásio de eventos para até mil pessoas e espaços para atividades infantis.

Parque aquático no projeto para a nova unidade do Sesc, em São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo - Divulgaçao

Haverá também um teatro de médio porte, com 414 lugares. Para efeito de comparação, o teatro da unidade de Pinheiros tem capacidade para 1.010 pessoas, e o da Consolação, 280.

"Nosso plano estratégico é ir para os bairros periféricos de São Paulo. Além de São Miguel, temos um projeto em Pirituba, na zona norte, e outro no Campo Limpo, na sul. E acabamos de comprar um terreno em Sapopemba, na leste", afirma Galina, que assumiu a direção do Sesc-SP em novembro, após a morte de Danilo Santos de Miranda.

No segundo semestre deste ano, segundo Galina, estão previstas a inauguração do Sesc Franca e a conclusão da reforma da unidade de Taubaté, com a abertura de um teatro.