Anitta barra repórter da Folha em entrevista coletiva do álbum 'Funk Generation'

São Paulo

A cantora Anitta, por meio de sua assessoria de imprensa, barrou a participação de um repórter da Folha na entrevista coletiva que fez para divulgar seu novo álbum, "Funk Generation", no início da tarde desta sexta-feira.

Em conversa por telefone com a reportagem, a agência BPMCom, que representa a artista, disse que não havia barrado o jornal, mas um repórter específico. A empresa não quis enviar um posicionamento por escrito.

Anitta em imagem de divulgação de 'Funk Generation' - Divulgação

A justificativa foi que o jornalista em questão teria incomodado Anitta ao entrevistar a cantora em janeiro. Na entrevista, a artista discutiu sua carreira, seus posicionamentos políticos e se irritou com uma pergunta que envolvia Ludmilla.

Ludmilla se apresentaria no Coachella, o mais importante festival de música dos Estados Unidos e onde Anitta tinha feito um show em 2022. A pergunta se referia à participação de brasileiros no evento e a entrada do funk no mercado estrangeiro.

Nesta sexta, um outro profissional do jornal foi aceito na entrevista coletiva, que aconteceu por videoconferência, com a entrevista já em andamento. Anitta também não aceitou um pedido de entrevista individual, com nenhum jornalista.

A cantora também vetou a audição antecipada do disco por representantes da imprensa brasileira para a publicação de uma crítica. O acesso a filmes, séries, peças e álbuns musicais antecipadamente para a produção de reportagens e críticas é uma prática comum no jornalismo cultural.

Os jornais e revistas estrangeiros, por outro lado, conseguiram escutar os discos e singles recentes da cantora antecipadamente. Ela está tentando se lançar no exterior.