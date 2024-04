Conheça o novo programa de Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme

Quem Não Pode Se Sacode é o novo programa de auditório apresentado por duas amigas e ex-colegas de podcast, Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank. No ar às terças e quintas-feiras, as duas recebem três personalidades para participar de quadros de variedades e dizer como "se sacodem" diante de imprevistos da vida cotidiana. O programa foi gravado antes de Paes Leme ter sua filha no último dia 17 de abril.

GNT e Globoplay, 22h45, 14 anos

Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme - Divulgação

A Sala dos Professores

Carla, a nova professora de matemática, resolve investigar por conta própria os pequenos furtos que acontecem na escola, enfrentando a resistência dos colegas e pais e limitada pela estrutura do sistema escolar. Filme alemão indicado ao Oscar de 2023.

Para compra ou aluguel nas plataformas digitais, 12 anos

Na Rota do Ouro

Ambientada no sul da Itália no fim do século 19, a série segue Filomena depois que ela larga sua vida pacata em um vilarejo para se unir a um grupo de guerrilheiros em busca de ouro. Ela se torna uma líder temida e implacável, arregimentando outras mulheres que se unem à causa.

Netflix, 16 anos

Maratonar Um guia com dicas de filmes e séries para assistir no streaming Carregando...

Natureza Feminina: Gargaú

Nessa série sobre mulheres e o meio ambiente, o episódio é centrado em Valéria, uma das mais antigas catadoras de caranguejo no interior do Rio de Janeiro, que criou seus filhos, netos e fundou uma igreja no município de São Francisco de Itabapoana.

SescTV, 20h, 12 anos e gratuito

Provoca

Em 2016, o ator Bruno Matos tinha apenas "um sonho e uma webcam" quando começou a fazer vídeos de humor na internet. Ele criou a "Blogueirinha", autointitulada "maior blogueira do Brasil", que hoje apresenta um programa de sucesso no YouTube.

TV Cultura, 22h, livre

Profissão Repórter

Depois dos casos com jogadores condenados na Europa, o programa aborda os limites do sexo consensual e o estupro. No Brasil, estima-se que, a cada dez casos de estupro de mulheres, só um é denunciado à polícia.

TV Globo, 23h45, 10 anos