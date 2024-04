Vocalista do Aerosmith tem novo processo de agressão sexual rejeitado por juiz

São Paulo

Um processo que acusava o vocalista do Aerosmith, Steven Tyler, de agredir sexualmente uma ex-modelo adolescente foi rejeitado por um juiz federal de Manhattan, nos Estados Unidos. O caso teria acontecido na década de 1970. Tyler tem 76 anos de idade.

De acordo com a acusação, Tyler teria agredido a jovem Jeanne Bellino duas vezes em um único dia. A agressão teria acontecido em uma cabine telefônica e em um hotel no verão de 1975, quando ela tinha 17 anos, e ele, 27.

O vocalista Steven Tyler - REUTERS

Segundo Bellino, ela teria saído com o cantor por intermédio de um amigo, depois de um evento em Manhattan.

No entanto, o juiz distrital Lewis Kaplan afirma que, por causa de uma lei do ano 2000, da cidade de Nova York, feita para a proteção de vítimas de violência de gênero, Bellino não pode buscar reparação do cantor.

Conforme reportagem da Reuters, Kaplan rejeitou a ação de Bellino, considerando-a prejudicada. Isso significa que ela não pode entrar com a mesma ação novamente. Antes disso, em fevereiro, o juiz já havia rejeitado uma queixa anterior da mesma mulher.

Segundo o juiz Lewis Kaplan, Bellino demorou muito para formalizar as acusações. Ela também não teve direito a uma extensão do prazo porque não alegou que as atitudes de Tyler poderiam ter causado risco de lesão física.

Segundo documentos conseguidos pelo TMZ, Tyler a teria prendido contra a parede e começado a fingir que eles faziam sexo durante um momento de excitação. No processo, Bellino afirma que até hoje precisa de medicamentos para controlar as consequências do trauma que teria sofrido.

No fim de 2022, o roqueiro foi acusado de abusar sexualmente de outra menor de idade nos anos 1970 e de forçá-la a fazer um aborto, segundo a revista Rolling Stone.

Steven Tyler nega as acusações, mas não comentou a decisão da justiça.