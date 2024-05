Pintura de Lasar Segall tida como 'degenerada' por Hitler será exibida em São Paulo

São Paulo

Uma pintura de Lasar Segall que participou da exposição nazista "Arte Degenerada", nos anos 1930, foi encontrada pelo marchand Paulo Kuczynski na Europa e será exibida em São Paulo, de acordo com informações da coluna de Gilberto Amendola.

A pintura 'Viúva', de Lasar Segall - Reprodução

"Viúva", pintura considerada perdida, será exposta a partir de 19 de maio no Museu Lasar Segall, junto com outras gravuras produzidas pelo artista na mesma época —estas, parto do acervo da instituição, localizada no bairro da Vila Mariana.

A mostra nazista aconteceu em Munique, na Alemanha, em 1937, e reunia obras que não se encaixavam nos padrões clássicos de beleza e harmonia, dentre as quais trabalhos desenvolvidos no contexto de vanguardas como cubismo, fauvismo e expressionismo.

O regime de Hitler confiscou 16 mil obras tidas como degeneradas, sendo cerca de 50 de autoria de Lasar Segall.