Cantor sertanejo Milionário recebe alta após ser internado por causa de AVC

São Paulo

O cantor de música sertaneja Milionário, dupla de José Rico, recebeu alta de Unidade de Terapia Intensiva nesta quinta-feira, após sofrer um AVC isquêmico no último domingo e ser internado no hospital Beneficência Portuguesa, em em São José do Rio Preto, em São Paulo.

A dupla sertaneja Milionário e José Rico - Divulgação

De acordo com o hospital, que compartilhou o boletim médico do cantor, cujo o nome é Romeu Januário de Matos, seu quadro é estável. Ele está consciente, comunicativo, sem déficit motor ou sensitivo, e alimentando-se normalmente, diz o documento.

No dia da internação do músico, um boletim médico disse que o cantor, de 84 anos, passou por um estresse traumático, que teria desencadeado os sintomas. No último dia 12, pai e filha perderam a deputada federal Amália Barros, que morreu aos 39 anos por conta de um nódulo no pâncreas. A política era amiga de infância de Joana, filha do cantor, e se tornou próxima de toda a família.

O cantor José Rico, com quem Milionário formava dupla, morreu em 2015, aos 68 anos, de infarto. A dupla começou a fazer sucesso na década de 1970 e se consagrou uma das mais tradicionais do sertanejo raiz.