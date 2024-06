Feira do Livro no Pacaembu aumenta programação em quase 40%; veja como será

São Paulo

A Feira do Livro toma a praça Charles Miller, em São Paulo, pela terceira vez a partir deste sábado, dia 29, até o domingo da próxima semana, 7 de julho, com programação bem mais encorpada.

A escritora argentina Camila Sosa Villada, uma das principais atrações da Feira do Livro 2024 - Catalina Bartolomé/Divulgação

Se no festival do Pacaembu no ano passado, já mais parrudo que a estreia em 2022, havia 40 mesas no programa principal, dessa vez a lista anuncia 55 mesas espalhadas ao longo de nove dias, sem contar os eventos paralelos que podem ser organizados pelas editoras em seus estandes.

É um reflexo na aposta da organização, realizada pela Associação Quatro Cinco Um com a Maré Produções, em um evento de maior duração, com quatro dias a mais. A Folha é parceira de mídia da feira e toda a programação continua aberta e gratuita.

O festival vai concentrar seus convidados nos dois finais de semana, 29 e 30 de junho e 6 e 7 de julho, mas destaca uma programação voltada a professores, alunos e educadores no novo projeto Praça na Aula, mais enxuto, de segunda a sexta-feira.

Durante todos os dias, cerca de 150 editoras, livrarias e outras iniciativas literárias terão estandes erguidos ao ar livre, com venda de produtos e eventos esparsos. A feira inaugura três novos tablados menores só para receber a programação paralela elaborada pelos expositores autônomos.

O programa principal volta a se dividir num palco maior, montado na praça, e outro dentro do estádio. Algumas novidades de mais vulto incluem presenças internacionais como o deputado e podcaster português Rui Tavares, a escritora francesa de thrillers Hannelore Cayre e o pesquisador americano James N. Green.

Mas a lista de personalidades nacionais ficou ainda mais robusta com Marcelo Rubens Paiva, Sérgio Vaz e José Henrique Bortoluci, o ex-futebolista Walter Casagrande, o cantor Nando Reis, a atriz Alice Carvalho, o diplomata Rubens Ricupero e a artista plástica Lenora de Barros, numa conversa feita em parceria com a feira ArPa, que também expõe no Pacaembu neste próximo final de semana.

Uma das mesas mais aguardadas vai reunir os escritores Jamaica Kincaid e Henry Louis Gates Jr., dois expoentes do pensamento afroamericano. A romancista caribenha é lembrada nas listas do Nobel de Literatura por livros como "A Autobiografia da Minha Mãe" e "Annie John", enquanto o crítico literário americano lança no evento seu "Caixa-Preta", um sobrevoo de séculos da escrita sobre raça nos Estados Unidos.

Já a argentina Camila Sosa Villada, outro destaque da programação, será entrevistada sozinha pela jornalista Adriana Ferreira Silva. Ela publica três livros simultâneos por três editoras: "Tese sobre uma Domesticação" na Companhia das Letras, "A Viagem Inútil" na Fósforo e "A Namorada de Sandro" na Tusquets.

Além de promover encontros entre personalidades literárias, como Tatiana Salem Levy e Claudia Piñeiro, Ivan Angelo e Maria Adelaide Amaral, Bruna Beber e Gregorio Duvivier, Michel Nieva e Joca Reiners Terron e o trio Sérgio Rodrigues, Luiz Antonio Simas e Daniel Kondo, a feira parece dedicar cada vez mais espaço a artes correlatas à literatura.

Assim, oferece horário nobre para uma entrevista com a chef Rita Lobo feita por Isabelle Moreira Lima, colunista deste jornal, e para uma conversa com o sambista Martinho da Vila mediada pela apresentadora Adriana Couto. O slam, cada vez mais protagonista de eventos literários, estará presente numa mesa que reúne Mel Duarte e Rashid.

A psicanálise deve tomar a linha de frente nas conversas entre a colunista Vera Iaconelli e Geni Núñez e entre os psicólogos Christian Dunker e Natalia Timerman, esta com mediação da também colunista Tati Bernardi.

A matemática orienta a mesa com o presidente do Impa, Marcelo Viana, que também assina coluna no jornal; a arqueologia deve protagonizar o papo entre os jornalistas Adriana Abujamra e Bernardo Esteves, que lançaram uma biografia de Niéde Guidon e o ensaio histórico "Admirável Novo Mundo"; e o meio ambiente dará o tom da mesa do documentarista João Moreira Salles com o gestor ambiental Pablo Casella.

Haverá ainda uma homenagem ao Rio Grande do Sul reunindo autores gaúchos de renome, como Jeferson Tenório, Morgana Kretzmann, Veronica Stigger e Paulo Scott.

Veja a seguir a programação completa.

Sábado, 29 de junho

10h, no Palco da Praça

Abertura

10h15, no Auditório Armando Nogueira

Hannelore Cayre. Mediação: Eduardo Muylaert



11h45, no Palco da Praça

Christian Dunker e Natalia Timerman. Mediação: Tati Bernardi

12h, no Auditório Armando Nogueira

Rui Tavares e Sergio Fausto. Mediação: Camila Rocha

13h30, no Palco da Praça

Lenora de Barros. Mediação: Ana Carolina Ralston

14h, no Auditório Armando Nogueira

Rubens Ricupero.

15h15, no Palco da Praça

Bernardo Esteves e Adriana Abujamra. Mediação: Eduardo Neves

15h30, no Auditório Armando Nogueira

Neca Setubal, Inês Lafer e Carol Pires

17h, no Palco da Praça

Martinho da Vila. Mediação: Adriana Couto

17h30, no Auditório Armando Nogueira

Betina González e Andrea del Fuego. Mediação: Beatriz Muylaert

19h, no Palco da Praça

Stênio Gardel. Mediação: Schneider Carpeggiani

Domingo, 30 de junho

10h, no Palco da Praça

Marcelo Viana. Mediação: Bernardo Esteves

10h15, no Auditório Armando Nogueira

Nara Vidal. Mediação: Eliana Alves Cruz

11h45, no Palco da Praça

Rui Tavares. Mediação: Sofia Nestrovski

12h, no Auditório Armando Nogueira

Alice Carvalho e Beatriz Bracher

13h30, no Palco da Praça

Iara Biderman e Odorico Leal. Mediação: Maria Carvalhosa

14h, no Auditório Armando Nogueira

Caetano W. Galindo. Mediação: Eliana Alves Cruz

15h, no Palco da Praça

Rita Lobo. Mediação: Isabelle Moreira Lima

15h30, no Auditório Armando Nogueira

Adelaide Ivánova e Mar Becker. Mediação: Irene de Hollanda

17h, no Palco da Praça

Tatiana Salem Levy e Claudia Piñeiro. Mediação: Paula Sacchetta

17h30, no Auditório Armando Nogueira

Caetano W. Galindo e Marcos Bagno. Mediação: Luana Chnaiderman

19h, no Palco da Praça

Camila Sosa Villada. Mediação: Adriana Ferreira Silva

Segunda, 1 de julho

15h, no Palco da Praça

Edneia Gonçalves, Eugênio Lima. Mediação: Bianca Santana

16h30, no Palco da Praça

Seminário Livro, Leitura e Bibliotecas

na Carolina Carvalho, Morgana Kretzmann. Mediação: Dianne Melo

19h, no Palco da Praça

Mar Becker, Jeferson Tenório, Clara Averbuck, Veronica Stigger, Morgana Kretzmann e Paulo Scott. Mediação: Titi Müller

Terça, 2 de julho

16h30, no Palco da Praça

Seminário Livro, Leitura e Biblioteca

Aline Frederico, Debora Vaz. Mediação: Patricia Auerbach

19h30, no Palco da Praça

Luiz Antonio Simas, Sérgio Rodrigues e Daniel Kondo

Quarta, 3 de julho

16h30, no Palco da Praça

Seminário Livro, Leitura e Biblioteca

Renato Gama, Waldete Tristão. Mediação: Neide Almeida

19h15, no Palco da Praça

Gregorio Duvivier e Bruna Beber. Mediação: Fernando Luna

Quinta, 4 de julho

16h30, no Palco da Praça

Seminário Livro, Leitura e Biblioteca

Lara Rocha, Fernanda Sousa. Mediação: Janine Durand

18h, no Palco da Praça

Nando Reis. Mediação: Roberta Martinelli

19h30, no Palco da Praça

Rodrigo Hübner Mendes e Walter Casagrande.

Sexta, 5 de julho

15h, no Palco da Praça

Lucas Rocha e Aline Zouvi. Mediação: Clara Rellstab

16h30, no Palco da Praça

Seminário Livro, Leitura e Biblioteca

Diana Navas, Ana Barbara. Mediação: Marisa Lajolo

18h, no Palco da Praça

Juliana Borges

19h30, no Palco da Praça

Rashid, Mel Duarte. Mediação: Iza Moi

Sábado, 6 de julho

10h, no Palco da Praça

Lilia Guerra. Mediação: Roberta Martinelli

10h15, no Auditório Armando Nogueira

Henry Louis Gates Jr. e Jamaica Kincaid

11h45, no Palco da Praça

Juliana Borges, Clayton Nascimento.

12h, no Auditório Armando Nogueira

Dan, Bruno Paes Manso. Mediação: Amauri Arrais

13h30, no Palco da Praça

Sérgio Vaz. Mediação: Camilla Dias

14h, no Auditório Armando Nogueira

Michel Nieva e Joca Reiners Terron. Mediação: Schneider Carpeggiani

15h, no Palco da Praça

José Henrique Bortoluci e Julia de Souza. Mediação: Paulo Roberto Pires

15h30, no Auditório Armando Nogueira

Camila Fabbri

17h, no Palco da Praça

James Green e Renan Quinalha. Mediação: Helena Vieira

17h30, no Auditório Armando Nogueira

Jabari Asim.

19h, no Palco da Praça

Marcelo Rubens Paiva e Luiz Felipe de Alencastro. Mediação: Patrícia Campos Mello

Domingo, 7 de julho

10h, no Palco da Praça

Geni Núñez e Vera Iaconelli. Mediação: Martha Nowill

11h45, no Palco da Praça

Maria Adelaide Amaral e Ivan Angelo. Mediação: Marta Góes

12h, no Auditório Armando Nogueira

Rita Kohl e Luara França.

14h, no Auditório Armando Nogueira

Ana Flávia Magalhães e Hebe Mattos

15h, no Palco da Praça

João Moreira Salles e Pablo L.C. Casella. Mediação: Maria Guimarães

15h30, no Auditório Armando Nogueira

Pádua Fernandes. Mediação: Luciana Reis

17h, no Palco da Praça

Rosa Freire d'Aguiar.

17h30, no Auditório Armando Nogueira

Silvana Tavano. Mediação: Iara Biderman