São Paulo

A atual temporada de incêndios no pantanal, com começo antecipado e em meio a um período de falta de chuvas, impõe desafios de logística para o combate ao fogo.

A Folha acompanhou as operações da Brigada Pantanal do PrevFogo, braço do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) para o enfrentamento de incêndios.

O tamanho da devastação causada pelas chamas alcançou um novo patamar alarmante. De janeiro até 11 de junho, 372 mil hectares foram atingidos por incêndios, área que supera a de duas cidades de São Paulo.

A extensão é 54% maior do que a afetada pelas chamas no mesmo período em 2020 —considerado o pior ano de queimadas no bioma—, quando 241,7 mil hectares queimaram até a data.

Para explicar o por que as queimadas no pantanal afetam todo o país, a apresentadora Priscila Camazano recebe o repórter Lucas Lacerda, no Como É que É? desta segunda-feira (24).

Transmitido ao vivo direto da Redação da Folha, no centro de São Paulo, o programa da TV Folha vai ao ar de segunda a sexta-feira, pelos canais do jornal no YouTube, no Instagram, no Facebook e na Twitch.

Depois da transmissão, a íntegra das conversas segue disponível no canal da TV Folha no YouTube e também em versão áudio nos principais agregadores de podcasts.

Além do programa diário, a TV Folha publica no YouTube entrevistas, reportagens e minidocs sobre diferentes temas do noticiário.