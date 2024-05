Festival Rock the Mountain anuncia Anitta como atração; veja line-up

São Paulo

Anitta foi anunciada nesta quarta-feira (22) como atração no Festival Rock the Mountain. O evento vai ser sediado em Petrópolis, no Rio de Janeiro, em dois finais de semana, nos dias 9, 10, 16 e 17 de novembro deste ano.

A cantora irá se apresentar nos dois finais de semana do festival, que contará também com O Grande Encontro, reunião dos artistas Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo.

Anitta está em turnê com a "Baile Funk Experience" - Reuters

Anitta está atualmente em uma turnê internacional. A "Baile Funk Experience" foi iniciada com show no México, no último sábado (18), seguido de apresentação em Los Angeles, nessa terça-feira (21). A artista tem shows previstos para Nova York, Buenos Aires, Londres, Paris e outras cidades ao redor do mundo.

No line-up da edição 2024 do Rock the Mountain, tem ainda Zeca Pagodinho, Seu Jorge, Planet Hemp, Pabllo Vittar, Nando Reis, Matuê, Joelma, Mart’nália, Letrux, Preta Gil, Mahmundi, MV Bill, Buchecha, Bonde do Tigrão, Ed Motta, Nação Zumbi, CPM 22, Urias, Josyara, Ana Frango Elétrico, Duda Brach, Os Garotin, Nova Orquestra com participação de Clara Buarque, DJ Marlboro, entre outros.

O evento acontecerá no Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes, em Itaipava, Petrópolis, Rio de Janeiro.