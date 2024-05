Guerra Israel-Hamas fez até o apolítico Jerry Seinfeld começar a falar sobre política

The New York Times

Jerry Seinfeld se tornou um rosto da vida judaica americana, segurando o microfone, comendo cereal, fazendo piadas do tipo "você já reparou" com uma persona ousadamente indiferente: uma alegre indiferença ao material sério como comediante e em seu famoso programa de TV sobre nada, tão mesquinho e apolítico quanto ele parecia ser.

Agora —fora das câmeras, pelo menos— Seinfeld parece ter chegado ao seu período pós-nada.

Jerry Seinfeld em 2019 - Landon Nordeman/The New York Times

Desde os ataques de 7 de outubro em Israel e durante sua sangrenta e volátil sequência na Faixa de Gaza, Seinfeld, 70 anos, emergiu como uma voz publicamente contra o antissemitismo e em apoio aos judeus em Israel e nos Estados Unidos, avançando cautelosamente para um papel de defensor mais proeminente do que ele parecia buscar ao longo de décadas de fama.

Ele compartilhou reflexões sobre a vida em um kibutz na adolescência e, em dezembro, viajou para Tel Aviv, Israel, para se encontrar com as famílias dos reféns, contando com sobriedade depois o ataque de míssil que o recebeu durante a viagem.

Ele participou, até certo ponto, do tipo de ativismo de celebridades com o qual poucos o associam — campanhas de assinatura de cartas, mensagens sinceras nas redes sociais— respondendo simplesmente quando perguntado recentemente sobre a motivação de sua visita a Israel: "Eu sou judeu".

E à medida que algumas cidades e campi universitários dos EUA fervem com conflitos sobre a crise no Oriente Médio e a resposta militar de Israel, Seinfeld tem enfrentado um certo desprezo público que raramente buscou como comediante obcecado por café da manhã, intensificado pelo ativismo mais vocal de sua esposa, Jessica, autora de livros de culinária.

Na semana passada, enquanto o casal e seus filhos apareciam juntos na estreia do novo filme de Jerry Seinfeld ("A Batalha do Biscoito Pop-Tart"), sua esposa chamou a atenção por outro motivo: ela promoveu no Instagram, e disse ter ajudado a financiar, um contra-protesto na UCLA, onde confrontos com manifestantes pró-palestinos se tornaram violentos.

Entre alguns ativistas desse lado da divisão, o desprezo pelos Seinfelds vinha se acumulando há meses.

"Apoiador de genocídio!" gritaram os manifestantes para Jerry Seinfeld no Upper East Side de Manhattan em fevereiro, quando ele saiu de um discurso sobre o "Estado da Judaicidade Mundial" dado por Bari Weiss, ex-editora de opinião do New York Times e escritora cuja empresa de mídia, The Free Press, foi defendida por Jessica Seinfeld.

De certa forma, as escolhas do casal desde 7 de outubro refletem as tensões que puxam muitas famílias americanas neste momento polarizado, enquanto negociam os limites de quanto dizer e fazer sobre suas crenças políticas em público.

Um representante de Jerry Seinfeld encaminhou uma consulta para Hindy Poupko, uma executiva da UJA-Federação de Nova York que conhece Jessica Seinfeld através do trabalho filantrópico judaico. "A grande maioria dos judeus de Nova York tem uma forte conexão emocional com Israel", disse Poupko. Ver Jerry Seinfeld visitar as famílias dos reféns em Israel, acrescentou, "tem sido uma fonte incrivelmente poderosa de conforto para nossa comunidade".

Yosi Shnaider, parente de vários reféns que se encontraram com os Seinfelds em Israel em dezembro e compartilharam a história de sua família, lembrou Seinfeld como solidário e reservado, ouvindo mais do que falando.

"Estou me colocando no lugar dele", disse Shnaider em uma entrevista, acrescentando que Seinfeld pode não ter sabido "exatamente o que perguntar".

"Sua esposa me perguntou o que ela pode fazer. Eu disse a eles que só quero que mantenham a história viva", disse Shnaider.

Jerry Seinfeld, que está programado para fazer um discurso de formatura na Universidade de Duke neste mês, tende a ser reservado sobre suas crenças pessoais, no palco e fora dele. Seu programa de televisão homônimo geralmente baniu a introspecção política. Seu show de stand-up tem favorecido observações orgulhosamente prosaicas sobre dirigir, namorar e viajar de avião —piadas cotidianas às quais cidadãos de todos os matizes políticos são igualmente vulneráveis.

Desde "Seinfeld", ele falou de forma mais expansiva sobre a arte da comédia em si, enquadrando-a como uma busca moralmente neutra cujo objetivo mais alto é fazer as pessoas rirem. (Seinfeld recentemente fez manchetes ao sugerir em uma entrevista ao The New Yorker que "a extrema esquerda e a bobagem politicamente correta" haviam prejudicado a comédia.)

As mudanças na postura pública de Seinfeld após 7 de outubro foram modestas, mas ainda perceptíveis. Ele permanece muito menos explícito sobre o assunto do que outras celebridades e comediantes, como Amy Schumer. Mas para uma figura há muito considerada, como poucas outras no entretenimento, como um narrador geracional da experiência judaica americana, até mesmo uma exploração cautelosa de sua identidade tem sido notável.

Em uma entrevista recente —parte de uma turnê promocional para o filme "A Batalha do Biscoito Pop-Tart"— Seinfeld disse que se sentia "muito próximo da luta de ser judeu no mundo".

Ele também se absteve de pregar.

"Eu não prego sobre isso", disse ele à GQ no mês passado. "Tenho meus sentimentos pessoais sobre isso que discuto em particular. Não faz parte do que posso fazer humoristicamente, mas meus sentimentos são muito fortes." As visões de Seinfeld sobre Israel parecem ecoar as de muitos judeus de sua idade. Crescendo em Long Island, ele frequentou a escola hebraica e teve seu bar mitzvah no ano em que completou 13 anos, confirmou um representante. Foi no mesmo ano da Guerra Árabe-Israelense de 1967, que provocou uma mudança radical na consciência judaica americana, estabelecendo o apoio a Israel como um pilar da vida judaica americana.

Por outro lado, judeus americanos que atingiram a maioridade desde os anos 1980 ou 1990 não conheceram de perto uma Israel que era um azarão regional. E os judeus americanos mais jovens, uma maioria progressista, podem apenas se lembrar de uma Israel liderada por governantes cada vez mais de direita sob Binyamin Netanyahu, que tem sido primeiro-ministro quase sem interrupção nos últimos 15 anos.

Leonard Saxe, professor de Estudos Judaicos na Universidade Brandeis, disse que a solidariedade instintiva de Seinfeld para com Israel era típica de sua geração.

"Crescemos preocupados com Israel e sua sobrevivência", disse Saxe, "e vendo Israel como o refúgio para judeus de todo o mundo."

Mas para alguns com boas lembranças de "Seinfeld" —e uma oposição contundente à resposta de Israel em 7 de outubro— as ações do comediante desde aquele dia têm sido decepcionantes.

Wajahat Ali, escritor e comentarista que tem sido crítico do governo israelense e do Hamas, sugeriu que o apoio de Seinfeld a Israel tinha mais peso, dado seu status anterior como um "homem famosamente apolítico que não conseguia demonstrar preocupação ou interesse pelo que estava acontecendo no mundo."

"Isso fazia parte de sua estética", disse Ali. Mas agora, acrescentou, Seinfeld escolheu se manifestar como um homem extremamente rico de um "casulo de privilégio" em meio a "uma guerra brutal" que ele não condena.

Certamente, Seinfeld vê as coisas de forma diferente. Seus comentários públicos evitaram em grande parte especificidades geopolíticas, falando pouco sobre as escolhas do governo Netanyahu ou as condições prospectivas para um cessar-fogo.