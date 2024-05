Ivete Sangalo e Ludmilla cancelam turnês em estádios e culpam produtora

São Paulo

Ivete Sangalo e Ludmilla cancelaram as turnês "A Festa" e "Ludmilla in The House", que deveriam passar por estádios brasileiros, poucas semanas antes de seu início.

Ludmilla em show no Coachella - @ludmilla no Instagram

No caso de Ludmilla, o primeiro show estava previsto no dia 25 de maio. Ivete deveria fazer a primeira apresentação no dia 1 de junho.

Em postagens no Instagram, as artistas responsabilizaram a produtora 30e, que organizaria as duas turnês, por não cumprir com o contrato e garantir as condições necessárias para o início dos shows.

Matéria em atualização