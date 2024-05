Onde assistir ao especial do Som Brasil com Fábio Jr., que comemora seus 70 anos

São Paulo

Celebrado como uma das principais vozes românticas do país, Fábio Jr. está comemorando 50 anos de carreira e 70 de idade.

Gravação do Som Brasil com Fábio Jr. - Divulgação/Bob Paulino

No programa "Som Brasil apresenta Fábio Jr.", comemora os marcos com participações de Fafá de Belém, Luísa Sonza e Padre Fábio de Melo, além dos musicais "Pai", "Só Você" e "Alma Gêmea".

TV Globo, 22h25, livre

Beekeeper: Rede de Vingança

Aposentado da organização secreta "Beekeepers", Adam Clay, personagem interpretado por Jason Statham, volta à ação quando sua vizinha é enganada. Ao descobrir uma rede de golpes, Adam vai expor um sistema de corrupção muito maior.

Prime Video, 18 anos

Trying

Quarta temporada da série sobre uma família de pais adotivos com sua rede de apoio incrível. O tempo avançou seis anos e Princess, virando adolescente, quer ter contato com a sua mãe biológica. É mais um teste para os pais Nikki e Jason.

Apple TV+, 14 anos

Siron. Tempo sobre Tela

O documentário sobre o pintor goiano Siron Franco retrata décadas de seu trabalho, seu processo criativo, memórias e pensamentos. Escrito e dirigido por André Guerreiro Lopes e Rodrigo Campos.

Arte 1, 18h, livre

Eu Receberia as Piores Notícias dos seus Lindos Lábios

Cauby, um fotógrafo que troca São Paulo pelo Pará, é cético em relação ao amor e devotado à beleza. Até que encontra a bela Lavínia em um lindo cenário amazônico. Camila Pitanga conversa com Marina Person sobre o papel de Lavínia antes do filme, às 21h30.

Canal Brasil, 21h55, 16 anos

Lolla: A História do Lollapalooza

O festival de música Lollapalooza nasceu no verão de 1991 como turnê de despedida da banda Jane's Addiction. Cresceu, ampliou a duração, incluiu outros gêneros de música e virou um movimento cultural global que já dura mais de 30 anos. O cantor Perry Farrell fala sobre as raízes do evento e reflete sobre sua importância na série documental, que conta com participações de músicos como Flea, Lars Ulrich e Trent Reznor.

Paramount+, 14 anos