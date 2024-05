Pulitzer premia livros sobre Palestina, feminicídio e biografia de King; veja lista

São Paulo

O prêmio Pulitzer anunciou seus vencedores nesta segunda (6) e, entre os principais vencedores, estão uma biografia elogiada do ativista pelos direitos civis Martin Luther King e relatos baseados em histórias reais sobre racismo, escravidão e feminicídio.

O ativista Martin Luther King ao lado da mulher, Coretta, em imagem de 1964 - AFP

É sobre isso o único livro premiado que já saiu no Brasil, aliás. "O Invencível Verão de Liliana", vencedor na categoria de livros de memórias ou autobiografia, foi escrito pela mexicana Cristina Rivera Garza em torno da investigação sobre a morte de sua irmã. A obra foi publicada aqui pela Autêntica Contemporânea.

A biografia "King: A Life", de Jonathan Eig, tem sido encarada com o trabalho de maior estofo, com quase 700 páginas, sobre um dos grandes líderes antirracistas da história.

O tema do racismo ainda aparece em "Master Slave Husband Wife", também selecionado na categoria de biografias, sobre a jornada épica de um casal que foge da escravidão; na peça "Primary Trust", dramaturgia sobre um homem negro que procura emprego num fundo de investimentos; e em "No Right to an Honest Living", livro de história que acompanha os trabalhadores negros de Boston durante a guerra civil americana.

O conflito que dividiu os Estados Unidos também protagoniza a obra vitoriosa em ficção, "Night Watch", centrada no olhar de uma garota e sua mãe sobre os despojos da guerra no estado de Virginia.

O relato "A Day in the Life of Abed Salama", de Nathan Thrall, também toca em tema quente do noticiário ao contar a história real de um pai palestino que busca descobrir o que aconteceu com seu filho após um acidente no ônibus em que o menino estava, na Cisjordânia.

Veja a seguir a lista completa de livros premiados.

Ficção

"Night Watch," de Jayne Anne Phillips

Dramaturgia

"Primary Trust," de Eboni Booth

História

"No Right to an Honest Living: The Struggles of Boston’s Black Workers in the Civil War Era," de Jacqueline Jones

Biografia

"King: A Life," de Jonathan Eig

"Master Slave Husband Wife: An Epic Journey from Slavery to Freedom," de Ilyon Woo

Memórias ou Autobiografia

"O Invencível Verão de Liliana", de Cristina Rivera Garza

Poesia

"Tripas: Poems", de Brandon Som

Não ficção geral

"A Day in the Life of Abed Salama: Anatomy of a Jerusalem Tragedy", de Nathan Thrall