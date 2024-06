Wagner Moura e série sobre nazismo: o que ver na TV e no streaming neste sábado

São Paulo

Em "Guerra Civil", Kirsten Dunst e Wagner Moura interpretam dois jornalistas em meio a uma guerra civil nos Estados Unidos causada pela polarização extrema. Eles viajam até a capital para tentar uma entrevista com o presidente antes que os rebeldes tomem a Casa Branca.

Cena do filme 'Guerra Civil', com Wagner Moura - Diamond Films/Divulgação

O filme dirigido por Alex Garland é sobre uma distopia não tão distante da realidade.

Para compra ou aluguel em lojas digitais, 16 anos

Hitler e o Nazismo: Começo, Meio e Fim

Uma série documental em seis episódios sobre o regime nazista, desde a ascensão de Adolf Hitler antes da Primeira Guerra, apoiado em antissemitismo e propaganda, até o julgamento de Nuremberg. É narrada pela voz do jornalista William Shirer, que em 1960 publicou "A Ascensão e Queda do Terceiro Reich", recriada com tecnologia.

Netflix, 16 anos

Prisão de Mentiras

Primeira temporada de uma série dramática turca intensa. O respeitado promotor Bulut acaba na prisão por um crime que não cometeu —ou não se lembra. Ele vai ter de recuperar sua memória para descobrir a verdade e provar sua inocência.

Max, 10 anos

Kaléidoscope

O coreógrafo francês Mourad Merzouki, figura de destaque na cena hip-hop desde os anos 1990, revisita sua carreira reunindo fragmentos de vários espetáculos em uma mesma peça. Do boxe ao circo, passando por música clássica e dança acrobática.

Arte 1, 16h30, livre

Lô Borges – Toda Essa Água

Documentário que acompanha Lô Borges enquanto trabalha em um disco de inéditas. Ele também circula pelo país com a turnê que resgata o repertório que compôs em 1972 para o Clube da Esquina.

Canal Brasil, 21h, 12 anos

Jornada Para o Inferno

Will larga a universidade e se junta a um grupo de caçadores de búfalos liderados por Miller. Will muda completamente ao se ver pondo sua vida e sua sanidade em risco. Filme de faroeste com Nicolas Cage e Fred Hechinger.

Telecine Premium, 22h, 14 anos