São Paulo

O cantor Reynaldo Antonucci, conhecido como Ronald Antonucci, morreu neste sábado (22), aos 82 anos. Ele integrou a dupla Os Vips, sucesso da Jovem Guarda, com o irmão caçula Márcio Augusto Antonucci, que morreu há dez anos.

Ronald Antonucci, cantor da dupla Os Vips - Reprodução

Nas redes sociais, o sobrinho, Bruno Antonucci, publicou uma foto da dupla feita em 2012. "Saber que meu tio Ronald nos deixou é triste, mas quero pensar que ele e meu pai estão juntos cantando em outros palcos, lá do outro lado", escreveu.

A família compartilhou nota de pesar, mas não revelou a causa da morte. O velório aconteceu na manhã deste domingo (23), no Cemitério da Consolação, e o sepultamento será às 14h no mesmo local.

A carreira começou quando a dupla, influenciada pelos Beatles, gravou em 1965 o sucesso "Menina Linda", uma versão de "I Should Have Known Better", do quarteto de Liverpool. Com ela, participaram do programa "Jovem Guarda", apresentado por Roberto, Erasmo e Wanderléa.

A dupla, criada em 1964, tem como maiores sucessos músicas lançadas na segunda metade da década. Entre elas estão "A Volta", de 1966, "Faça Alguma Coisa Pelo Nosso Amor", de 1967, e "Largo Tudo e Venho te Buscar", de 1968, todas composições exclusivas de Roberto e Erasmo Carlos para eles.

Também ficou conhecida com a música "É Preciso Saber Viver", de 1968, outra composição da dupla que em 1974 foi regravada por Roberto Carlos. Depois, em 1998, também ganhou versão dos Titãs.