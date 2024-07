Após negar a internação de Silvio Santos, SBT volta atrás e confirma

São Paulo

Depois de negar que o apresentador Silvio Santos, de 93 anos, estivesse internado em São Paulo, como noticiou a Folha, o SBT voltou atrás e confirmou a internação ao vivo no programa "Chega Mais" e em nota enviada à imprensa.

O apresentador Silvio Santos - Roberto Nemanis/SBT/Divulgação

"O SBT confirma que nosso amado Silvio Santos está com Influenza A", leu a apresentadora do "Chega Mais". "Ele está sendo medicado e no hospital. A família agradece o carinho que todos estão tendo conosco, e a gente fica aqui na torcida. Silvio Santos está internado, mas está bem."

A Folha apurou nesta quarta-feira (17) que o apresentador está internado no Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo, desde a noite da terça-feira (16). A assessoria de imprensa do SBT, no entanto, havia afirmado que ele não estava no hospital e passava bem. O hospital disse não ter informações.

Silvio Santos está afastado das telas do SBT há cerca de dois anos. Seu programa agora é comandado pela filha, Patrícia Abravanel.

Pessoas próximas ao apresentador, como o humorista Carlos Alberto de Nóbrega, do programa "A Praça É Nossa", dizem não acreditar que ele voltará a aparecer em frente às câmeras