Ciclo de Cinema e Psicanálise debate 'Pobres Criaturas', vencedor do Oscar

São Paulo

O MIS, Museu da Imagem e do Som, terá uma sessão gratuita do filme "Pobres Criaturas" (2023), de Yorgos Lanthimos, na próxima terça-feira (16), às 19h. A sessão, seguida de debate, é parte do Ciclo de Cinema e Psicanálise, em parceria com a SBPSP (Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo), o MIS e a Folha.

Emma Stone em cena do filme "Pobres Criaturas", de Yorgos Lanthimos - Divulgação

O filme acompanha a história da jovem Bella Baxter, interpretada por Emma Stone, criada pelo doutor Godwin Baxter (Williem Dafoe) como parte de um experimento científico.



Indicada em 11 categorias, a produção conquistou quatro estatuetas no Oscar 2024, incluindo o prêmio de melhor atriz para Stone.



Após a sessão, haverá um debate com a psicanalista Maria Bernadete Amêndola Contart Assis e com o jornalista Guilherme Genestreti, editor de Folhinha e Folhateen, com passagem pela Ilustrada. A mediação será feita pela psicanalista Luciana Saddi, curadora do evento.

O evento acontece no auditório do MIS (av. Europa, 158, na zona oeste de São Paulo). Os ingressos ficam disponíveis para retirada na bilheteria com uma hora de antecedência.

CICLO DE CINEMA E PSICANÁLISE - FILME "POBRES CRIATURAS"

Quando 16 de julho (terça-feira), às 19h

Onde Auditório do MIS (av. Europa, 158 - Jardim Europa)

Quanto Gratuito, ingressos disponíveis na bilheteria com uma hora de antecedência