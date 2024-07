Comédia brasileira e série turca: o que ver na TV e no streaming na sexta

São Paulo

Pê é um jovem de 19 anos que vê sua vida transformada quando ele e a família se mudam para a casa da avó no Rio de Janeiro.

Cena da série 'Toda Família Tem' - Divulgação

Além de se adaptar ao fim da liberdade e do conforto que tinha em São Paulo, Pê precisa lidar com suas inquietações de jovem mimado em busca de seu lugar no mundo. Série brasileira estrelada por Pedro Ottoni, Maíra Azevedo e Solange Couto.

Prime Video, 12 anos

Mastermind: Como Pensa um Assassino

Minissérie documental sobre a Dra. Ann Burgess, uma enfermeira forense que colaborou com o FBI na definição de perfis de assassinos em série e na resolução dos crimes mais notórios dos Estados Unidos. Minissérie produzida pelas atrizes Dakota e Elle Fanning.

Disney+, 16 anos

Uma Nova Mulher

Novos episódios do drama romântico produzido na Turquia. Na primeira temporada, as três amigas iam para um retiro se conectar espiritualmente. Agora, elas mudam de cidade e enfrentam novos desafios profissionais, de saúde e afetivos.

Netflix, 14 anos

Fúria Assassina

Miranda, uma jovem que sofre de ansiedade devido a um trauma do passado, vira o alvo de um assassino em série e vai ter de reunir forças para sobreviver a uma caçada angustiante pela floresta. Filme dirigido por Michelle Schumacher e com J. K. Simmons.

Telecine Premium, 22h, 14 anos

Gordon Ramsay

São três programas com o chef inglês de temperamento peculiar, começando com a 8ª temporada de "Pesadelo na Cozinha com Gordon Ramsay" (20h11), seguido de novos episódios de "Do Inferno ao Paraíso em 24h" (21h) e "Chefs de Alto Nível com Gordon Ramsay" (21h50).

H&H, a partir de 20h11, 12 anos

Diálogos com Mario Sergio Conti

A entrevistada do jornalista e colunista da Folha Mario Sergio Conti é Janaína Torres, eleita a melhor chef do mundo pelo ranking "50 Best Restaurants". Ela é dona do Bar da Dona Onça e sócia da Casa do Porco, em São Paulo.

GloboNews, 23h30, livre