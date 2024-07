Terror e sátira política com salsichas: o que ver na TV e no streaming na quinta

Em "Festa da Salsicha: Comilândia", a salsicha Frank, sua namorada Brenda e os amigos Barry e Sammy Bagel Jr. saem do supermercado onde moram, atravessam um portal e vão em busca de seus criadores no mundo humano para construir uma sociedade de alimentos do zero, a Comilândia.

Cena de "Festa da Salsicha: Comilândia" - Divulgação

Derivada do filme "Festa da Salsicha", a minissérie é uma sátira política em animação, com as vozes, no original em inglês, dos atores Seth Rogen, Kristen Wiig, Michael Cera e Edward Norton.

Prime Video, 18 anos

A Primeira Profecia

Uma jovem americana é enviada a Roma em 1971 para começar a vida a serviço da igreja. Mas ela questiona sua fé quando descobre uma conspiração que promove. Filme de terror psicológico, prelúdio da franquia "A Profecia".

Disney+, 18 anos

Quad Gods

Documentário produzido pela HBO que acompanha a vida inspiradora e bem-humorada de três nova-iorquinos com tetraplegia que se encontram em um laboratório de neurorreabilitação. Lá, eles criam a primeira equipe de gamers quadriplégicos do mundo.

Max, 12 anos

Music

Livremente inspirado no mito de Édipo, o mais recente trabalho da cineasta alemã Angela Schanelec foi premiado no Festival de Berlim e conta a história de um menino adotado, Jon, que nutre uma profunda ligação com o diretor da prisão que está, que grava músicas para ele.

Filmicca, 14 anos

O Espião que Sabia Demais

Baseado no romance de John le Carré, durante a Guerra Fria, um agente secreto aposentado precisa descobrir a identidade de um agente duplo dentro do serviço secreto britânico. Como bons espiões, todos são dissimulados.

TCM, 22h, 14 anos

Cinema, Aspirina e Urubus

Com roteiro de Karim Aïnouz e Paulo Caldas, o filme de estreia de Marcelo Gomes é inspirado nos relatos de viagem de seu tio-avô que, quando deixou o sertão da Paraíba, conheceu um alemão que exibia filmes e vendia aspirinas pelo Brasil.

Canal Brasil, 23h55, 14 anos