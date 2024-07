Entenda por que Emmy precisou realizar duas premiações este ano

São Paulo

A 76ª edição do Emmy Awards, o principal prêmio da indústria americana de televisão e streaming, acontecerá duas vezes este ano.

A primeira ocorreu em janeiro, mas deveria ter acontecido no ano passado. No entanto, em razão da greve dos atores e roteiristas nos EUA, a premiação precisou ser adiada para este ano.

Tapete vermelho do Emmy - REUTERS

Já a segunda edição está marcada para o dia 15 de setembro, oito meses após a última cerimônia do Emmy

Os indicados foram anunciados nesta quarta-feira (17). "Xógum: A Gloriosa Saga do Japão" saiu na frente na ala dramática, com 25 indicações, e foi seguida por "O Urso", nas categorias de comédia, com 23 —um recorde de indicações para o gênero. "True Detective: Terra Noturna" foi a mais lembrada entre as minisséries, com 19 menções.

Os indicados foram anunciados em cerimônia apresentada pelos atores Tony Hale e Sheryl Lee Ralph —ela própria indicada em melhor atriz coadjuvante de comédia—, diretamente to El Capitan Theatre, em Los Angeles, e foi transmitida no canal da Academia no YouTube.