Série sobre plano para matar Fidel Castro: o que ver na TV e no streaming na quinta

Daniel é um menino introvertido que, sob o codinome Dr4g0n, vive uma vida cheia de adrenalina no mundo dos games. Seus pais não fazem ideia de como funciona este universo, mas sua irmã descobre o potencial de investimento na carreira do menino justo quando a família está em falência.

Ator Cauã Martins na série 'Dr4g0n' - Fabio Rebelo

"Dr4g0n" é uma série produzida pela Casa de Cinema de Porto Alegre e discute temas como competição e abismo geracional.

Globoplay, 12 anos

Muquiranas Brasil

A primeira versão brasileira do docu-reality acompanha 14 pessoas obcecadas por economizar. Com seus hábitos nada convencionais – reutilização de água de banho para lavar roupa é só um deles -, elas revelam suas motivações e como interagem com familiares e amigos.

Max, 12 anos

Espiões Da Máfia



Série documental sobre uma conspiração entre a CIA e a máfia americana para assassinar Fidel Castro durante a Guerra Fria. A história cheia de escândalos envolve espiões, gangsters, amantes, o cantor Frank Sinatra e o presidente John Kennedy.

Paramount+, 16 anos

Mami Wata

Mami Wata é uma divindade das águas parte do folclore africano adorada pelos habitantes da vila de Iyi, na África ocidental. A morte de uma criança perturba a paz da comunidade e o poder da divindade passa a ser questionado. Filme franco-nigeriano de 2023.

Filmicca, 14 anos

Tia Virgínia

Virgínia, que nunca se casou e nem teve filhos, foi convencida pelas duas irmãs a cuidar dos pais. Quando ela recebe as irmãs na festa de Natal, muito do passado vem à tona. O filme levou cinco prêmios do Festival de Cinema de Gramado de 2023 e está indicado a sete no Prêmio Grande Otelo.

Canal Brasil, 22h20, 12 anos

O Protetor

O filme que deu origem à franquia faz 10 anos. Robert McCall, um homem que forjou a própria morte, leva uma vida discreta e age como justiceiro, combatendo o crime. Ele conhece Teri, uma jovem prostituta explorada pela máfia russa, e decide ajudá-la.

Megapix, 22h45, 16 anos