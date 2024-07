Gloria Pires é condenada a pagar meio milhão para ex-funcionária que a processou

São Paulo

A atriz Gloria Pires foi condenada a pagar R$ 559.877,36 a Denize de Oliveira, sua ex-funcionária, contratada como cozinheira há dez anos. O processo foi julgado no Tribunal do Trabalho do Rio de Janeiro, e a atriz já entrou com um recurso contra a decisão, que saiu em maio.

Glória Pires como Irene, na novela 'Terra e Paixão' - Globo/ Paulo Belote/Globo/ Paulo Belote

Oliveira acusa a atriz de tê-la demitido sem justa causa quando voltou de licença após ter sofrido um acidente de trabalho. Ela alega que teve o punho machucado quando uma prateleira do congelador caiu em seu braço esquerdo. O episódio teria ocorrido em fevereiro de 2020.

Procurada pela Folha, a assessoria de imprensa de Gloria Pires afirma que a atriz não vai comentar o caso.

Oliveira diz ainda, no processo, que só conseguiu o documento CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho, dez meses depois que machucou o punho. Após perícia do INSS, ela teria recebido laudo médico em maio de 2021, e ficado afastada do trabalho até setembro daquele ano. Sua demissão ocorreu em dezembro.

Além de reclamar da dispensa sem justa causa, Oliveira pediu por pagamento de indenização substitutiva, integração do período de afastamento ao tempo de serviço, e pelo pagamento de horas extras. Ela diz que trabalhava de segunda a quinta-feira, das 9h às 22h30, e nas sextas-feiras das 9h às 17h. A Justiça também condenou Pires a pagar por adicional noturno.

Oliveira ainda acusou a atriz de danos morais, mas a Justiça indeferiu o pedido por falta de provas.