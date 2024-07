Morre John Mayall, astro do blues britânico que treinou Eric Clapton, aos 90 anos

Califórnia | The New York Times

John Mayall, pilar do blues britânico cujos conjuntos de blues da metade dos anos 1960 serviram como incubadoras para algumas das maiores estrelas da era de ouro do rock, morreu na segunda-feira. Ele tinha 90 anos.

A morte foi confirmada em um comunicado na página oficial do Facebook de Mayall. O comunicado não deu uma causa ou especificou onde ele morreu, dizendo apenas que ele morreu "em sua casa na Califórnia".

John Mayall, lenda do Blues - Radu Sigheti/Reuters

Embora tenha tocado piano, órgão, guitarra e gaita e cantado vocais principais em suas próprias bandas com um tenor agudo, Mayall ganhou sua reputação como "o padrinho do blues britânico" não por sua própria performance ou canto, mas por recrutar e polir os talentos de jovens guitarristas talentosos.

Em seu período mais fértil, entre 1965 e 1969, essas estrelas em ascensão incluíram Eric Clapton, que depois formou a banda Cream e eventualmente se tornou um artista solo de enorme sucesso; Peter Green, que fundou o Fleetwood Mac; e Mick Taylor, que foi levado da banda de Mayall pelos Rolling Stones.

A lista dos ex-alunos da banda de Mayall daquela época, conhecida como Bluesbreakers, parece um "quem é quem" da realeza pop britânica. O baterista Mick Fleetwood e o baixista John McVie também foram membros fundadores do Fleetwood Mac. O baixista Jack Bruce se juntou a Clapton no Cream. O baixista Andy Fraser foi membro original do Free. Aynsley Dunbar passaria a tocar bateria para Frank Zappa, Journey e Jefferson Starship.

Em seu livro "Clapton: A Autobiografia" (2007), Clapton descreveu tocar nos Bluesbreakers sob a tutela de Mayall como um tipo exigente, mas recompensador, de escola de música.

"Com cabelos longos e cacheados e uma barba, que lhe davam uma aparência não muito diferente de Jesus, ele tinha a aura de um professor favorito que ainda conseguia ser descolado", lembrou Clapton. "Ele tinha a coleção de discos mais incrível que eu já tinha visto", e "durante a maior parte de um ano, quando eu tinha algum tempo livre, eu ficava neste quarto ouvindo discos e tocando junto com eles, me aprimorando."

O único álbum que Clapton gravou com Mayall, "Blues Breakers", de 1966, é frequentemente tido como o começo do boom do blues elétrico dos anos 1960 entre os jovens americanos e britânicos. Com músicas de Robert Johnson, Otis Rush, Freddie King e Ray Charles, além de Mayall, o álbum forneceu um repertório, arranjos e um som de guitarra denso que seria amplamente copiado por centenas de bandas em ambos os países. Em 2003, a revista Rolling Stone classificou "Blues Breakers" como o número 195 em sua lista dos "500 Melhores Álbuns de Todos os Tempos".

John Mayall nasceu em Macclesfield, Inglaterra, nos arredores de Manchester, em 29 de novembro de 1933. Seu pai, Murray, que tocava guitarra em pubs locais e colecionava discos, e sua mãe, Beryl, estimularam seu interesse pela música, mas ele se formou como artista e designer gráfico no Manchester College of Art e, depois de prestar serviço militar na Coreia, trabalhou por vários anos em agências de publicidade. (Ele mais tarde usaria essa experiência projetando as capas de muitos de seus álbuns.)

Mayall já tinha 30 anos quando decidiu se tornar músico em tempo integral e se mudou para Londres, onde artistas como Alexis Korner e Cyril Davies já haviam conquistado um espaço para o blues. Financeiramente, foi difícil: mesmo quando tinha futuras estrelas como Clapton, Green e Taylor em sua banda, os Bluesbreakers seguiam uma rotina exaustiva de turnês de van e apresentações curtas em palcos apertados em pequenos clubes, muitas vezes para plateias de apenas algumas dezenas de pessoas.

Mas depois que guitarristas em todos os lugares notaram o álbum "Blues Breakers" e seu igualmente influente sucessor, "A Hard Road" (1967), com Green, os horizontes de Mayall se expandiram. Ele começou a fazer turnês regularmente nos Estados Unidos e na Europa: "The Diary of a Band", um conjunto de dois discos gravado ao vivo na Holanda e em outros locais com Taylor, foi lançado oficialmente, e apresentações no Fillmore West e na Alemanha e Itália eventualmente circularam em versões piratas.

Em 1969, depois de gravar o álbum "Blues From Laurel Canyon" e fazer amizade com membros da banda de blues americana Canned Heat, Mayall se mudou para a região de Los Angeles, onde viveu pelo resto de sua vida. Isso levou a uma mudança fundamental na composição de suas bandas, com músicos britânicos dando lugar a americanos.

Seu primeiro grupo "americano" incluía Harvey Mandel na guitarra e Sugarcane Harris no violino elétrico. Unidades posteriores contaram com os guitarristas Sonny Landreth, Walter Trout e Coco Montoya, todos os quais seguiram carreiras solo de sucesso.Mayall já havia começado a se afastar do que Clapton chamava de seu estilo de blues "livro didático" antes de vir para os Estados Unidos, formando a banda acústica jazzística e sem baterista que gravou "The Turning Point" em 1969.

Na década de 1970, no entanto, ele mergulharia mais fundo em, como o título de um álbum de 1972 dizia, uma "Fusão de Jazz Blues", trabalhando com músicos de jazz como o trompetista Blue Mitchell e os saxofonistas Ernie Watts e Red Holloway.

Mas Mayall nunca abandonou completamente o blues, e nos anos 1980 ele reformou os Bluesbreakers, com os quais continuaria a fazer turnês e gravar, com pessoal em constante mudança, até bem adentrado no século XXI. Em algumas formações da banda, ele foi acompanhado por ex-membros como Taylor e McVie; Clapton ocasionalmente tocava com ele também.

No total, Mayall lançou mais de 70 álbuns, o mais recente dos quais foi "The Sun Is Shining Down" (2022). Ele também lançou vários DVDs, incluindo um de um concerto de aniversário de 70 anos em 2003, no qual foi acompanhado por muitos de seus ex-sidemen mais proeminentes.

Ele deixa seus filhos, Gaz, Jason, Red, Ben, Zak e Samson; sete netos; e quatro bisnetos. Seus dois casamentos terminaram em divórcio.

Foi anunciado em abril que Mayall, juntamente com seus colegas artistas de blues Alexis Korner e Big Mama Thornton, receberia os prêmios de influência musical deste ano do Rock & Roll Hall of Fame.