'Divertida Mente 2' se torna o filme mais visto nos cinemas do Brasil em todos os tempos

São Paulo

"Divertida Mente 2" vendeu mais de 20 milhões de ingressos no Brasil e se tornou o filme mais visto nos cinemas do país em todos os tempos, sendo o primeiro a atingir a marca. A informação foi divulgada pelo site Filme B.

Ansiedade, a nova personagem do filme 'Divertida Mente 2', da Pixar - Ansiedade, a nova personagem do filme da Pixar 'Divertida Mente 2'/Divulgação

Após menos de um mês desde sua estreia, a animação da Pixar bateu o recorde de "Vingadores: Ultimato", de 2019, que levou 19,7 milhões de espectadores aos cinemas e teve uma arrecadação de R$ 339 milhões. "Divertida Mente 2" já angariou R$ 400 milhões em bilheteria.

Em nível global, "Divertida Mente 2" já tem a segunda maior bilheteria de uma animação na história do cinema. O filme já arrecadou mais de US$ 1,371 bilhão e superou "Super Mario Bros. O Filme", lançado no ano passado, que faturou US$ 1,361.

O longa da Pixar ainda pode ultrapassar "Frozen 2", de 2019, que fez US$ 1,453 bilhão em bilheteria, e se tornar a animação mais vista de todos os tempos. Também pode superar "Barbie", que em 2023 arrecadou US$ 1,445 bilhão, a maior bilheteria de todo o ano passado.

A sequência de "Divertida Mente", o filme original, lançado em 2015, traz como novidade a personagem Ansiedade. Ela agora se junta às já conhecidas Alegria, Tristeza, Raiva, Medo e Nojinho num roteiro que debate a saúde mental.