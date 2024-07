Viúvo de diretora morta em set recorrerá da anulação do julgamento de Alec Baldwin

São Paulo

Matthew Hutchins, viúvo da diretora de fotografia Halyna Hutchins, deve recorrer da decisão que anulou o julgamento do ator Alec Baldwin por homicídio culposo.

En 2021, Baldwin manuseava um revólver Colt calibre .45 durante um ensaio no Rancho Bonanza Creek, no Novo México, quando a arma disparou uma bala que matou a diretora de fotografia do filme "Rust" e feriu o diretor da produção.

Alec Baldwin durante julgamento por homicídio culposo no set do filme 'Rust', em julho de 2024 - RAMSAY DE GIVE/AFP

Nesta sexta-feira (12), a Justiça americana anulou o julgamento do ator argumentando ocultação de provas.

A defesa do artista havia apresentado uma moção para solicitar a anulação sob o argumento de que as autoridades ocultaram evidências do caso, ao que a juíza Mary Marlowe Sommer acatou considerando que a ocultação de evidência potencialmente chave prejudicou o processo.

Por meio de seus advogados, o viúvo de Hutchins disse que respeita a decisão da Justiça, mas que deve recorrer.

"Estamos ansiosos para apresentar todas as provas a um júri e responsabilizar Baldwin por suas ações na morte sem sentido de Halyna Hutchins", disse o advogado Brian J. Panish ao site Deadline.