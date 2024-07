Obras de Guignard e Franz Weissmann desaparecem de casa em tombamento em BH

Belo Horizonte

Uma pintura de Alberto da Veiga Guignard —que fazia parte de um imóvel em Belo Horizonte em processo de tombamento— sumiu e não está mais em Minas Gerais, de acordo com a prefeitura.

"Visões de Minas", de 1955, é uma pintura a óleo sobre uma parede da casa, de 11m², e fazia parte do projeto arquitetônico da varanda do imóvel a ser tombado. A parede, que foi totalmente retirada, ainda contava com uma obra do escultor Franz Weissmann.

A prefeitura havia recebido denúncias de irregularidades em uma obra no imóvel, que fica na avenida do Contorno, em região nobre da capital mineira. A fiscalização então constatou, no final de maio, que havia ali uma obra em andamento sem autorização prévia e que a parede da varanda havia sido retirada, levando consigo as duas obras.

De acordo com a prefeitura, foram abertos dois processos de tombamento, um em 2007 e outro em 2013. Ainda que o processo não tenha sido finalizado, o imóvel precisa se adequar a regras de bens tombados, entre eles, a necessidade de autorização para realização de obras. Segundo a prefeitura, o engenheiro que estava no local durante a fiscalização "informou que as obras já não se encontravam em Minas Gerais".

O responsável pelo imóvel foi notificado e a obra foi embargada. A Procuradoria-Geral do Município acionou em junho o Ministério Público em relação ao sumiço das obras de arte incorporadas ao imóvel.