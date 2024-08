Como a tatuagem foi de símbolo de criminosos a forma de arte em Nova York

Nova York | The New York Times

Com raízes que remontam ao meio do século 19, a história da tatuagem na cidade de Nova York é manchada de sangue e um pouco desgastada. A criatividade frequentemente floresceu, mas mesmo até a década de 1990, a aceitação da prática cresceu lentamente, com as tatuagens sendo vistas por muitos como um cartão de visita para renegados, criminosos, artistas de circo, motociclistas e punks.

Pessoa é tatuada na New York City Tattoo Arts Convention, em julho de 2024 - Amir Hamja/The New York Times

"Nova York é o berço da tatuagem moderna americana", diz Michelle Myles, de 52 anos, uma tatuadora que começou na cidade em 1991. Ela é coproprietária, juntamente com Brad Fink, da Daredevil Tattoo, no Lower East Side de Manhattan, e é uma guia turística licenciada, oferecendo passeios históricos a pé sobre os tatuadores da Bowery.

"A primeira máquina de tatuagem elétrica foi patenteada em 1891 na Bowery", diz ela, compartilhando seu amor pela história tatuada da cidade no New York City Tattoo Arts Convention, um novo evento no Terminal 5, uma casa de shows na West 56th Street.

"O primeiro tatuador profissional nos Estados Unidos estava no Fourth Ward, que ficava a algumas quadras a leste da Bowery, um pouco a sudeste. Ele era Martin Hildebrandt, listado como tatuador no diretório da cidade de Nova York em 1858."

A relação da cidade com a tatuagem, no entanto, nem sempre foi cordial. Em 1961, a prática foi proibida por questões de saúde, e assim permaneceu, pelo menos oficialmente, até 1997. No ano seguinte, uma convenção de tatuagem ocorreu no Roseland Ballroom, e foi realizada anualmente até que o local fechou em 2014.

Uma década depois, os criadores do New York City Tattoo Arts Convention esperam que seu evento crie uma nova tradição anual —com muito estilo "old school".

"Tem sido um trabalho de amor por cerca de um ano agora, quase, talvez dez meses, batendo nisso, pedindo favores, implorando para tatuadores e amigos virem", diz Anthony Civorelli, 55, um tatuador que criou o evento e o vocalista dos Gorilla Biscuits, uma banda seminal de hard-core de Nova York. "Todo mundo está se abraçando e se beijando. É ótimo."

Civorelli, conhecido pela maioria como Civ, trabalhou com sua esposa, Meri —proprietária da 9th St. Vintage no East Village— para analisar milhares de inscrições, criando uma lista de artistas que incorporam a história e o coração da arte da tatuagem de Nova York.

Civ também trabalhou com amigos de longa data, como Joe Cammarata, co-organizador do evento, e John Scanlon, um promotor de shows que ajudou a coordenar a música ao vivo, para garantir que as coisas funcionassem sem problemas.

Artistas principalmente da área de Nova Iorque —juntamente com alguns tatuadores nacionais e internacionais— foram designados para cem estandes, preenchendo os três andares do Terminal 5. O evento de três dias foi realizado em conjunto com dois shows de punk e hard-core esgotados no telhado. Food trucks veganos alinhavam a calçada fora do local. Antes das portas abrirem, às 14h no primeiro dia, uma fila já se formava na quadra.

O chão da convenção cheirava a antisséptico e zumbia com o som de agulhas de tatuagem. Os estandes estavam decorados com exemplos de tatuagens —conhecidos como flash—, obras de arte pintadas à mão e livros à venda. Os espectadores espiavam por cima dos ombros dos tatuadores, esperando por uma melhor visão de suas técnicas. Pessoas de todas as esferas da vida foram reunidas pela curiosidade.

Ocasionalmente, as pessoas esticavam seus membros, levantavam suas camisetas e contorciam seus corpos para o ângulo certo para exibir suas tatuagens. Ao longo do evento, as pessoas trocavam histórias de suas tatuagens, relembrando seus significados —se é que tinham algum— e recordando quem eram na época em que a tinta foi colocada sob sua pele.

Nenhum artista era igual, com designs que variavam desde a tatuagem estilo tebori, um método tradicional japonês de tatuar à mão, até os estilos brilhantes e ousados das tatuagens tradicionais americanas clássicas.

Os participantes podiam se sentar para tatuagens com Marvin Moskowitz, um tatuador de terceira geração de uma das famílias de tatuadores mais antigas da cidade. Eles também podiam ter uma criança de oito anos chamada Ellie fazer um design personalizado —com um marcador— por US$ 2.

"É bem louco", diz Civ sobre o evento. "Estamos fazendo isso juntos desde jovens, tentando subir e emular os Ed Hardys do mundo, os Filip Leus do mundo. Esses eram nossos heróis. E agora meus amigos são heróis de outras pessoas."

Carlos Chavarriaga, um tatuador de Bogotá, Colômbia, e baseado no Brooklyn, disse que se inspirou nos outros artistas participantes da convenção e nas tradições que eles mantinham. "Tatuar é uma decisão que você toma para o seu corpo. Não é apenas como você parece, sabe, é quem você é."

"Sinto que vou estar nisso para sempre", acrescenta Chavarriaga. Sua banda, Raw Brigade, fez o primeiro show no terraço. "Quer dizer, não tem saída, basicamente. Quando você decide se dedicar totalmente a esse tipo de mundo, só há um caminho."