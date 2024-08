Filmes com Austin Butler e Eddie Murphy: o que ver na TV e no streaming no sábado

São Paulo

O filme "Clube dos Vândalos", estrelado por Austin Butler e Jodie Comer, se passa em 1968, uma época de rebeldia e revolução cultural. Benny e Kathy se encontram por acaso em um bar.

Cena do filme 'Clube dos Vândalos' - Divulgação

Ela fica imediatamente fascinada por ele, que acabou de ingressar no clube de motociclistas chamado Os Vândalos —na verdade, uma entrada em um submundo de violência. Benny vai ter de escolher entre Kathy e sua lealdade ao clube.

Lojas Digitais, 16 anos

Manobra Arriscada

Drama de ação sobre um soldado que vai em busca do pai, que não vê há anos, para realizar seu sonho de ser piloto profissional. Com a ajuda de uma cantora, ele começa a quebrar as barreiras emocionais construídas pela ausência do pai. Filme com o ator neozelandês KJ Apa e Eric Dane.

Prime Video, 16 anos

O Misterioso Mundo dos Sons

Como é o som de um flamingo socializando? De um lobo chamando pela mãe? Ou de abelhas trabalhando? Uma tecnologia avançada de áudio captura o som dos animais de forma inédita, como pode ser visto no documentário narrado por David Attenborough.

Netflix, 10 anos

Do Velho Ao Novo: Hotel

O casal especialista em reformas de casa antigas, Chip Gaines e Joanna Gaines, transformam neste programa um prédio antigo em hotel butique em sua cidade natal, Waco, no estado americano do Texas.

H&H, 20h35, 10 anos

13 Horas: Os Soldados Secretos de Benghazi

Dirigido por Michael Bay e protagonizado por John Krasinski, o drama detalha o ataque de um grupo de terroristas ao consulado americano em Benghazi, na Líbia, em 2012. Durante o atentado, uma equipe de segurança composta por ex-soldados luta para salvar as vidas dos americanos.

A&E, 21h10, 14 anos

Um Príncipe em Nova York 2

O príncipe Akeem retorna a Nova York para encontrar seu filho bastardo, que ele acaba de saber que existe, mas o quer tornar herdeiro do trono de Zamunda. Comédia com Eddie Murphy e Arsenio Hall, sequência ao filme de 1988.

Telecine Premium, 22h, 14 anos