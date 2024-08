Como será o retorno de Shawn Mendes aos palcos, no Rock in Rio, após hiato

São Paulo

Há dois anos, Shawn Mendes cancelava mais de 80 shows restantes da turnê "Wonder". Na ocasião, o cantor canadense afirmou que não se sentia preparado para uma turnê e precisava cuidar de sua saúde mental.

Com exceção de uma apresentação realizada num pequeno teatro neste ano, Mendes está longe dos palcos já há dois anos. Seu retorno será no Rock in Rio, em que o cantor encabeça o palco Mundo no dia 22 de setembro, que tem os ingressos esgotados. Dessa maneira, o festival será a maior plateia para a qual o artista se apresenta em tempos.

O cantor Shawn Mendes em montagem de Márcio Sampaio - Mariana Pekin/UOL

Mendes se mostra desconfortável com a fama que o acompanha desde o hit "Stitches", lançado há quase dez anos. Aos 17, ele se tornou um dos cinco artistas a ter um álbum no topo das paradas da Billboard nos Estados Unidos antes de atingir a maioridade.

O garoto sensível com uma fisionomia delicada caiu no gosto das adolescentes, que não demoraram a fazer dele um sucesso cada vez maior. A estética sonora de Mendes —um pop-rock pouco criativo— nunca foi algo que valesse muito comentário, mas suas letras continham uma honestidade curiosa sobre sua posição enquanto estrela pop.

Isso ficou marcado pelo lançamento de "In My Blood", em 2018, primeira faixa em que o cantor tratou abertamente de sua luta contra a ansiedade.

Mendes se apresentou no Brasil pela primeira vez em 2017, no Rock in Rio, e voltou há cinco anos, já como um fenômeno. Na ocasião, viu os ingressos de dois shows se esgotarem em São Paulo, mas precisou cancelar uma das apresentações, o que deu início a um período conturbado de sua carreira e culminou no seu quarto álbum, "Wonder".

O disco, lançado em 2020, tratou de seu desconforto com a fama e conflitos de saúde mental. O projeto não foi bem recebido pela crítica, e seu sucesso acabou limitado pelo cancelamento da turnê.

Neste ano, na mesma publicação em que anunciou seu show no Rock in Rio, o cantor revelou que seu novo álbum, "Shawn", será lançado em outubro. Ele disse em entrevista que, por anos, não conseguia ir para um estúdio "sem entrar em completo pânico". Dessa forma, em suas palavras, as novas músicas serão as mais íntimas que ele já fez.

Nos Estados Unidos, a turnê de "Shawn" acontecerá em teatros com capacidades de 2.000 a 3.000 pessoas, a mesma plateia de Anitta no país.

Será curioso acompanhar como essa intimidade se traduzirá no imenso palco Mundo. Mendes poderá apontar se seguirá o caminho de pop star ou se há mais teatros do que estádios em seu futuro.