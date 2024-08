Festival do Rio anuncia nova sede em espaço portuário e inédito na história do evento

São Paulo

O Festival do Rio anunciou que abrigará a sede de sua próxima edição em um espaço inédito na história do evento cinematográfico. Reinaugurado no final de junho, o Armazém da Utopia é um espaço de cinco mil metros quadrados localizado no Cais do Porto do Rio de Janeiro. Ele passou por grande reforma, recentemente, para abrigar grandes eventos.

Durante os onze dias de festival, o espaço abrigará diversos profissionais do audiovisual brasileiro e internacional. Serão diretores, produtores, artistas, jornalistas, influenciadores digitais e criadores das mais variadas áreas cinematográficas. O Armazém também concentrará diversos serviços oferecidos pela organização do evento, como o credenciamento, o Centro de Imprensa, os Eventos Sociais e o "RioMarket", área oferecida pelo festival dedicada ao Mercado.

Edição de 2019 do Festival do Rio - Reprodução

O Festival retorna com a sua programação tradicional. Os filmes nacionais selecionados para a "Premiére Brasil" concorrem ao "Troféu Redentor", além da seleção de obras exibidas fora de competição. Os filmes internacionais compõem o "Panorama Mundial", enquanto filmes de temática LGBTQIAPN+ e clássicos restaurados das mais diversas mostras concorrem ao "Prêmio Felix".

Segundo a organização do evento, mais de 20 espaços da cidade do Rio de Janeiro serão ocupados pelo festival, como as salas do circuito Estação NET, o Kinoplex São Luiz, além do icônico Cine Odeon na Cinelândia, que mais uma vez recebe as noites de galas.

O "Cinema Circulação", programa do festival criado em 2022 para democratizar o acesso ao cinema com mostras em espaços culturais de outras cidades cariocas, traz uma novidade. Agora integram a programação as salas recém reformadas do Circuito da Prefeitura do Rio: Cine Carioca Penha, Cine Carioca Nova Brasília (Complexo do Alemão), e Ponto Cine Guadalupe. As sessões têm preços promocionais e foco curatorial nos públicos jovens e família, além de pré-estreias de filmes inéditos.

Por sua vez, o "Programa Geração" realiza oficinas, palestras e mostra de filmes especiais para jovens e educadores. O Vídeo Fórum do Programa Geração recebe inscrições de filmes de até 12 minutos realizados por crianças e adolescentes, que são posteriormente exibidos em salas lotadas, seguidas de debates entre os autores. As inscrições estão abertas até o dia 23 de agosto.

Mais novidades sobre os filmes que compõem a programação devem ser anunciadas em breve. A 26ª edição do Festival do Rio acontece do dia 3 a 13 de outubro.