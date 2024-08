Feira debate como indústria da música é afetada pela inteligência artificial

São Paulo

O impacto da inteligência artificial na indústria da música será um dos temas principais da Conecta+ Música e Mercado, feira de música que acontece entre os dias 29 de agosto e 1º de setembro, no Transamérica Expo Center, em São Paulo.

A superintendente do Ecad, Isabel Amorim - Dasha Horita/Divulgação

O cineasta Arnaldo Bellotto discutirá o poder da IA na música e nos negócios na próxima sexta-feira (30), a partir das 18h.

No mesmo dia, outro painel abordará a relação da IA com os direitos autorais, com Isabel Amorim, presidente do Ecad, Guta Braga, fundadora do Música, Copyright e Tecnologia, e Laura Bahia, da Abramus.

Os ingressos para estes e outros debates do evento custam R$ 90 e podem ser encontrados na plataforma Sympla.