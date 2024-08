Cultura Artística começa temporada intimista entre a tradição e o contemporâneo

São Paulo

A reinauguração do Teatro Cultura Artística, após 16 anos, vai além da abertura de mais um espaço para espetáculos em São Paulo. Fechado após um incêndio que impediu a continuidade de suas operações, o Cultura Artística passou por um longo processo de reforma de sua estrutura e conceito.

A partir deste domingo (25), abrirá as portas como uma casa que pretende trazer a vitalidade da música erudita e seu diálogo com a contemporaneidade, sem prescindir da tradição. As apresentações terão caráter mais intimista.

Fachada do Teatro Cultura Artística, que é reinaugurado em São Paulo - Danilo Verpa/Folhapress

O teatro será, conforme o dicionário da música erudita, um espaço voltado à música de câmara. A sala principal tem 773 lugares —383 a menos do que o teatro antigo— e a sala secundária —própria para seminários e apresentações menores, como a série dedicada ao violão brasileiro—, 150.

"É uma musica orquestral com menos gente. Desde o recital único até um grupo de 50 músicos", explica Gioconda Bordon, diretora artística do teatro. "É o que se fazia na época de Mozart e Beethoven."

A primeira série de quatro apresentações, com início no próximo domingo, dão uma mostra da nova proposta do teatro. O Cultura Artística irá reunir uma orquestra tradicional e prestigiada —a Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, ganhadora do prêmio de Orquestra do Ano 2023 pela Gramophone Classical Music Awards— que tem como regente um maestro de 24 anos, o finlandês Tarmo Peltokoski, e ao piano o canadense Jan Lisiecki, de 29 anos, como solista.

A orquestra realizará quatro apresentações, reunindo as "Bachianas Brasileiras nº 1", de Heitor Villa-Lobos, o "Concerto para Piano e Orquestra nº 3, op. 26, em dó maior", do ucraniano Sergei Prokofiev, e as "Sinfonia nº 6, op. 104", em ré menor, e "Sinfonia nº 7, op. 105", em dó maior, do finlandês Jean Sibelius.

Esse mesmo conceito poderá ser observado, em setembro, com a Amsterdam Sinfonietta, que une a música nova e o repertório de tradição, trazendo a violonista holandesa Janine Jansen na direção da série de quatro concertos cujo repertório é formado por uma sonata para orquestra de cordas de "As Quatro Estações", de Antonio Vivaldi, e obras de dois compositores britânicos do século 20 —Thomas Adès e William Walton.

A temporada reserva ainda apresentações de astros de diferentes gêneros —a soprano búlgara Sonya Yoncheva traz uma seleta de árias, de Puccini a Isaac Albeniz; o pianista chinês Lang Lang apresenta as "Mazurcas", de Chopin; enquanto o violonista brasileiro João Camarero prepara um programa com obras de Radamés Gnattali e João Pernambuco.

Apresentação da Orquestra Sinfônica Municipal na pré-abertura do Teatro Cultura Artística, após reformas, no centro de São Paulo - Cauê Diniz/Divulgação

A proposta do teatro não se resume apenas a reunir diferentes gerações sobre o palco. O Cultura Artística quer também colocar em diálogo a música erudita com os chamados estilos de origem popular.

"Os novos compositores passeiam mais pelos gêneros. Tem muitos compositores que podem ser considerados de música clássica, mas tem todo um apelo, uma forma muito atual, sempre dialogando com a música popular, com o jazz", afirma Bordon. "Hoje, a música contemporânea mistura muito, passeia muito por esses gêneros."

Um exemplo que ela cita é o compositor brasileiro André Mehmari, que trará ao público uma composição encomendada pelo Cultura Artística. "Ele faz de tudo, passeia pelos gêneros musicais, coloca elementos brasileiros, um pouco de barroco", afirma a diretora artística. Outro exemplo é o violonista espanhol Rafael Aguirre, que também se apresenta no teatro, e une influências do flamenco, da música folclórica latino-americana e da música pop.

O novo Cultura Artística pretende também trabalhar na formação de público. Os ingressos, responsáveis por 30% de sua receita, terão preços que variam de R$ 39,50 a R$ 550. Algumas apresentações, por sua vez, terão preço máximo de R$ 100.

Com a reabertura do espaço, a Sociedade Cultura Artística —a mais antiga do país em promoção das artes— pretende também aprofundar seus trabalhos, que dialogam com cerca de 50 instituições em São Paulo, de formação de profissionais da música.

O programa de inclusão e formação profissional abrange desde a distribuição de ingressos gratuitos, o financiamento de viagens e o pagamento de uma bolsa, no valor de R$ 2.250, que permite ao jovem estudante dedicar-se exclusivamente à música.

"O espaço do teatro vai contar com 11 espaços de sala de aula. A ideia é que saia da faculdade ou da escola e saia para cá", afirma Frederico Lohmann, superintendente do Cultura Artística. "Esses jovens que se encontravam muito pouco vão ter um espaço de convivência adequado. O teatro vira uma segunda casa para eles." É o que esperam também os apreciadores da boa música.